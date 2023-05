Deset tisoč evrov več za eno ambulanto

S 1. aprilom 2023 so se zaposlenim v javnem sektorju plače zvišale za en plačni razred oziroma za štiri odstotke, določenim zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu pa za do tri plačne razrede. Koliko dražje bo zaradi teh sprememb delo ambulante za družinsko medicino?

Iz prvotno objavljene uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023, ki nadomešča splošni dogovor, in akontativnih cen za mesec april smo preračunali, da bo zaradi višjih stroškov dela ambulanta družinske medicine na leto dražja za 9841,63 evra. Od tega bo glavnina, kar 7000 evrov, namenjena višji plači zdravnika, ki dela v tej ambulanti. Če je bil prej v 54. plačnem razredu, je po novem v 57., kar pomeni, da bo na mesec prejel dobrih 820 evrov bruto več. Glede na to, da zdravnik v povprečju na leto opravi 1430 efektivnih ur oziroma 220 dni, bo torej po novem plačan skoraj 45 evrov bruto na uro, pred povišanji pa je bil pet evrov manj. S tem je seveda še daleč pod zaslužkom, ki ga lahko doseže z dodatnim delom v ambulanti za neopredeljene, kjer za uro dela prejme 121 evrov bruto.

Pred povišanji je bila cena ure splošne ambulante 110 evrov bruto, po novem je 117, cena ure dela ambulante za neopredeljene pa je 231,28 evra bruto.

Infografika Delo

Na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije so pojasnili, da presežek po dogovoru med vlado in sindikati v mesecu decembru skupaj na letni ravni predstavlja približno 80 milijonov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V tem znesku pa še ni upoštevan dvig minimalne plače, ki ravno tako vpliva na povečanje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih. Ocena potrebnih sredstev za pokritje stroškov minimalne plače v cenah zdravstvenih storitev je dodatnih 17 milijonov evrov.