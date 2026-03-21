Deseta sestava DZ v rokah 1,7 milijona upravičencev

Skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev bo imelo jutri možnost odločati, kakšna bo deseta sestava državnega zbora v samostojni Sloveniji. Opolnoči se je začel volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. Prve podatke o udeležbi in izidih je mogoče pričakovati od 20.30 dalje, na državni volilni komisiji predvidevajo, da bo do 22. ure preštetih že 70 odstotkov glasov.

Predčasnega glasovanja se je od torka do četrtka udeležilo 81.705 ljudi oziroma 4,8 odstotka vseh upravičencev. To je skoraj tri odstotne točke manj kot na prejšnjih volitvah aprila leta 2022, ko je predčasno glas oddalo 130.151 oziroma 7,7 odstotka volivcev. Pred štirimi leti je bila končna udeležba 71-odstotna, najvišja po letu 2000.

Nekoliko več kot 3100 volišč po vsej državi bo jutri vrata odprlo ob 7. uri, glasovanje bo tudi na 29 diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Za 88 poslanskih mest se poteguje 1179 kandidatov na 17 listah, med njimi jih je 15 s predstavniki v vseh osmih volilnih enotah. Med temi je nekoliko manj kot 44 odstotkov žensk in dobrih 56 odstotkov moških, najmlajši je septembra šele postal polnoleten, najstarejši pa ima 91 let, povprečna starost je 52 let.

Poslanci se volijo po načelu sorazmernega predstavništva, v osmih volilnih enotah, ki jih sestavlja enajst okrajev. Mandati se med listami, ki presežejo štiriodstotni prag na ravni države, razdelijo po Droppovem količniku.

Za zastopnika italijanske narodne skupnosti so štirje kandidati, za madžarsko skupnost pa dva.

Vsakršna dejavnost, ki bi volivce nagovarjala za konkretno opcijo ali kandidata, je danes in bo še jutri do 19. ure prepovedana. Morebitne kršitve volilnega molka prebivalci lahko sporočijo na dve telefonski številki – od 7. do 19. ure bo na 080 21 12 dosegljiva dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve, ponoči pa na 080 12 00 operativno-komunikacijski center generalne policijske uprave.

Najpozneje 7. aprila

Glasove štejejo volilni odbori, v katerih je skupaj več kot 19.000 ljudi. V DVK zagotavljajo, da je sestava volilnih odborov politično pluralna, saj člane predlagajo politične stranke, vsaka ima lahko po enega svojega predstavnika.

Neuradni delni izidi bodo najbrž znani v nedeljo do polnoči, vsaj tako je bilo v preteklosti. V ponedeljek, 23. marca, bodo okrajne volilne komisije ugotavljale izid glasovanja po pošti iz Slovenije, teden pozneje pa še po pošti iz tujine in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Poročilo o končnem izidu naj bi DVK sprejela najpozneje do 7. aprila.

7,6 mio € bo po oceni DVK stala izvedba parlamentarnih volitev

Potek spremljajo opazovalci iz tujine, in sicer misija urada za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) za ocenjevanje volitev ter predstavniki organizacije European Exchange in tudi domačega Mirovnega inštituta.

Kako naprej?

Naslednji koraki so predpisani – državni zbor se mora na ustanovni seji sestati najpozneje v 20 dneh po izvolitvi novih poslancev. Prvo sejo skliče predsednica države. Parlament se konstituira, ko je potrjenih več kot polovica mandatov, na prvi seji poslanci z najmanj 46 glasovi izvolijo predsednika in podpredsednike državnega zbora.

Sledijo postopki formalnega oblikovanja vlade – predsednica republike bo morala najpozneje v 30 dneh po ustanovni seji in po posvetu s poslanskimi skupinami predlagati kandidata za predsednika vlade. Nataša Pirc Musar je ob razpisu tokratnih volitev napovedala, da bo mandat za sestavo vlade, v želji po tem, da jo Slovenija čim prej dobi, podelila »tistemu, ki bo prinesel 46 glasov, kdorkoli to pač že bo«, kar pa ni nujno, da bo relativni zmagovalec.

O njenem predlogu bodo morali poslanci odločati v sedmih dneh, in sicer tajno, za potrditev potrebuje polovico vseh glasov. Potem ima premier 15 dni časa, da državnemu zboru predlaga imenovanje ministrov. Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov.

Dva milijona dražje

Na DVK ocenjujejo, da bo izvedba parlamentarnih volitev stala približno 7,6 milijona evrov, kar je dobra dva milijona več od prejšnjih leta 2022 (5,5 milijona evrov), stroški predčasnih volitev leta 2018 pa so znašali približno 4,1 milijona evrov. Ključni razlogi za podražitev so, po razlagi DVK, da so se zvišala nadomestila volilnim odborom in komisijam – ta znašajo približno toliko, kot je bila celotna izvedba leta 2018 –, podražile pa so se tudi poštne storitve ter stroški tiska in distribucije volilnega materiala.