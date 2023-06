Desne parastrankarske civilne iniciative le podaljški SDS

V nadaljevanju preberite:

Na desnici in desni sredini obstajajo tri civilnodružbene organizacije. Zboru za republiko s skoraj dvajsetletno tradicijo in mlajši Katedrali svobode se je prejšnji teden pridružila še Platforma sodelovanja poslanca SDS in bivšega predsedniškega kandidata Anžeta Logarja. Vsem je skupno, da jih njihovi kritiki razumejo kot politično-ideološki podaljšek stranke SDS oziroma njenega vodje Janeza Janše.

Sociolog in politični analitik dr. Pavel Gantar ocenjuje, da so Zbor za republiko, Katedrala svobode in Platforma sodelovanja nekakšna socialistična zveza. »Tako, kot je imela komunistična partija nekoč socialistično zvezo delovnega ljudstva, ima SDS neke vrste pandane, ki širijo vpliv stranke zunaj strogo političnega in strankarskega delovanja.«