Desus bo dobil urad za demografijo

Strategija sprejeta 2017

Vlada je danes sprejela odlok o ustanovitvi in nalogah urada za demografijo . Urad bo ustanovljen v 15 dneh po objavi odloka v uradnem listu, sedež bo imel v Mariboru, vodil pa ga bo minister brez listnice iz kvote DeSUS . V stranki bodo ime skušali izbrati čim prej, je dejala podpredsednica vlade in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec Z ustanovitvijo urada bodo izpolnili več strateških zavez stranke DeSUS in koalicije ter enega pomembnejših koalicijskih dogovorov, je na novinarski konferenci po seji vlade dejala Pivčeva.»Pristop bo usmerjen na podlagi medgeneracijskega in nacionalnega dialoga, ki ga je treba vzpostaviti nemudoma. S tem bo Slovenija dobila močnejšo politično in strokovno platformo za spopadanje z demografskimi izzivi ter neposredno odgovorno institucijo, ki bo skrbela za odvijanje dialoga na različnih ravneh ter za uresničevanje evropskih in nacionalnih zavez,« je dejala ministrica.Stebri delovanja urada bodo vzpostavljanje dialoga ter reševanje težav starejše generacije in demografskih izzivov Slovenije, sklepanje in uresničevanje strateških zavez, ustanovitev informacijskega sistema strokovnih podlag in podatkov za vodenje dialoga pri oblikovanju demografskih politik, je nanizala.Sklad bo tudi zagotavljal podporo razvoju dolgožive družbe, za katero je bila strategija sprejeta leta 2017, sedaj pa je treba pripraviti akcijski načrt. Sodeloval bo tudi pri pripravi zakona o demografskem skladu, »ki ga usmerjamo v krepitev pokojninskega sistema,« izvajal pa bo tudi projekte za krepitev človeških virov, je dodala ministrica.Urad po njenih besedah ne bo prevzel nobene pristojnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo pa prevzel koordinacijo politik, ki se po različnih resorjih izvajajo in se nanašajo na demografsko področje.Sedež urada bo v Mariboru, s čimer »na neki način decentraliziramo delo pomembnih državnih institucij, hkrati pa Mariboru dajemo... boljšo strateško pozicijo pri njegovem nadaljnjem razvoju,« je dodala Pivčeva.Urad bo vodil minister brez listnice iz kvote DeSUS. Pivčeva je povedala, da bodo v stranki takoj začeli kadrovske postopke, zbrali predloge imen, ki so že prišli iz posameznih strankinih odborov, in v čim krajšem času opravili izbor.Pogajanja glede ustanovitve demografskega sklada še potekajo, je povedala ministrica in dodala, da je na mizi posebne skupine več predlogov sprememb predlagane zakonodaje, tudi DeSUS je podal svoje predloge. Pogajanja naj bi intenzivirali v začetku jeseni in »če bo posluh za kompromisno rešitev, ki bo upoštevala te predloge, bi lahko napredovali in zakon o demografskem skladu pripeljali do zaključka.«Ustanovitev urada za demografijo je dosežek vseh koalicijskih partneric in je korak v smeri ureditve medgeneracijskih razmerij, pa je na omrežju Twitter zapisal gospodarski minister in predsednik SMC. »Z ustanovitvijo urada za demografijo, ki je skupni dosežek vseh koalicijskih partneric, smo naredili pomemben korak v smeri ureditve medgeneracijskih razmerij, ki bo zagotavljal primerne pogoje za ustvarjanje družine in hkrati miren odhod v pokoj,« je zapisal.