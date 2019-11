Desus bo potrjeval kandidature za januarski kongres stranke

Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec pravi, da se s preštevanjem delegatov pred kongresom ne ukvarja. »Kandidaturo sem ponudila po demokratični poti. Delegate želim prepričati s svojim programom in svojimi pogledi na prihodnje vodenje stranke,« je dejala. FOTO: Leon Vidic/Delo

Komisija ima do obeh kandidatur vsebinske zadržke

Aleksandra Pivec. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Izvršni odbor in svet Desusa bosta danes potrjevala kandidature za januarski volilni kongres stranke. Pri tem naj bi dva kandidata za vodenje stranke – ministrica za kmetijstvoin– izvršnemu odboru tudi pojasnila svoje stališče do zadržkov, ki ju ima do njune kandidature kadrovska komisija stranke. Kot smo poročali, je v ponedeljek ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec na skupni seji odbora za kmetijstvo in gospodarstvo zatrdila , da »svoje delo opravljam popolnoma predano, z vsem svojim znanjem in časom. Vsaj dvanajst ur na dan.« Pivčeva, ki si želi prevzeti vodenje stranke, je še poudarila, da dodatno raziskovalno delo v Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Bistra Ptuj opravlja le ob koncih tedna, medtem ko je delo v Strateško-razvojnem inovacijskem partnerstvu Turizem (SRIPT) končala dan pred nastopom ministrske funkcije.Kadrovska komisija Desusa je sicer ob obravnavanju kandidatur Pivčeve in Stražišarja ugotovila, da oba sicer izpolnjujeta formalne pogoje in ju je tudi uvrstila na listo za predsednico oziroma predsednika stranke. Hkrati pa je opozorila, da ima do obeh kandidatur vsebinske zadržke. Zato je predlagala, da se oba kandidata predstavita na prihodnji seji izvršnega odbora.Stražišar je za STA potrdil, da se bo seje izvršnega odbora udeležil, ministrica Pivčeva pa je tako ali tako članica izvršnega odbora.Vsebinski zadržki kadrovske komisije glede Pivčeve se nanašajo na očitke o nepravilnostih pri njenem delu pri projektu SRIPT in nekaterih drugih projektih, kar je morala, kot omenjeno, Pivčeva pojasnjevati tudi na ponedeljkovi skupni seji odborov DZ za kmetijstvo in za gospodarstvo. Glede Stražišarja pa ima komisija zadržek, ker se je v Desus včlanil šele v postopku evidentiranja za mesto predsednika stranke in je zato znotraj članstva malo poznan. Stražišar je sicer kandidiral na listi Desusa na lokalnih volitvah leta 2018 in bil izvoljen za občinskega svetnika na Jesenicah.Pivčeva je v ponedeljek v DZ povedala, da nima nobenih zadržkov, da svoj odgovor na pomisleke predstavi tudi izvršnemu odboru Desusa, na vprašanje, ali za takšno odločitvijo kadrovske komisije stoji njen protikandidat, zdajšnji predsednik stranke Karl Erjavec, pa je odgovorila, da to težko komentira.Da nima zadržkov glede kandidatur Pivčeve in Stražišarja, je v torek za STA dejal tudi član izvršnega odbora in vodja poslanske skupine Desusa. Tako danes pričakuje potrditev vseh kandidatov.