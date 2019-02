Desus in Zdus ne moreta drug brez drugega

Erjavec je ogorčen nad napovedanimi podražitvami v domovih za ostarele. FOTO: Leon Vidic/Delo

Zdus ima približno 230.000 članov.

Ljubljana – Na sedež Zveze društev upokojencev upokojencev Slovenije (Zdus) so danes povabili vrh stranke, da bi spregovorili o problematiki najstarejših in o ukrepih za izboljšanje njihovega gmotnega položaja. Dogovorili so se, da bodo poglobili sodelavnje ter se srečevali prek poslanske skupine stranke, hkrati bodo omogočili, da bo predstavnik Zdusa sodeloval v strankinem programsko-strateškem svetu.Preverjali bodo predvsem, kaj je treba uresničiti iz koalicijske pogodbe. Med drugim gre za vprašanje vdovskih pokojnin, dvojnega statusa upokojencev, višine odmernega odstotka pokojninske osnove in vzpostavitve demografskega sklada. Zadnji je zelo pomemben za obe organizaciji, saj zastopajo generacije, ki so premoženje, ki se bo stekalo vanj, ustvarjale, je dejal prvak Desusa»Sodelovanje med civilno družbo in stranko je pri vprašanju starejših nujno potrebno. V državnem zboru in na vladi je včasih zelo težko sprejeti neke odločitve, zlasti, ko gre za tiste, ki imajo finančne posledice. Bi pa te posledice lahko bistveno izboljšale njihov materialni položaj,« je poudaril.Ali gre pri napovedanem sodelovanju te največje civilnodružbene organizacije s stranko za odmik odin ponovno vračanje k Desusu, prvi mož Zdusani komentiral. Dejal je, le, da bodo preučili, koliko se da storiti za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev, od zdravstvenega varstva do dolgotrajne oskrbe.»Zdus, kot tudi cela družba, brez politike ne more. S politiko se mora usklajevati, ker včasih potrebuje tudi 46 glasov. Zato je Desus kot stranka, ki je iz tega nastala, poklicana, da zadeve usklajuje z nami,« je ocenil Sušnik. Posluh pričakuje tudi od drugih strank, saj morajo večino zakonov spraviti skozi parlamentarno sito spraviti že na začetku mandata.