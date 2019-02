Desus o »majskih« kandidatih čez deset dni

Ivo Vajgl ne želi več v Evropski parlament. Foto Jože Suhadolnik

Karl Erjavec je, preden je odšel na pogovore k premierju Šarcu, komentiral ponujeni odstop okoljskega ministra Jureta Lebna. Pričakuje, da ga bo predsednik Marjan Šarec sprejel: »Pred vlado je sprejem rebalansa proračuna za leto 2019, zato upam, da ta odločitev ne bo preveč pretresla političnega prostora.«



Ljubljana – Po tistem, ko je Ivo Vajgl sporočil, da ne bo več nosilec Desusove liste za evropske volitve, je stranka podaljšala rok za evidentiranje kandidatov in kandidatk do 10. marca. Prvak Desusa Karl Erjavec se kljub temu ne boji, da po drugem najboljšem rezultatu med koalicijskimi strankami na lokalnih volitvah, tudi maja, na evropskih, ne bi ponovili uspeha. Osebno nima želje, biti nosilec liste, saj ga Desus in prepričan je, da tudi manjšinska vlada, bolj potrebujeta doma.Z Vajglom sta se o tem, da se vrne iz Bruslja, pogovarjala že decembra, je na danšnji tiskovni konferenci ponovil Erjavec. Vajglov dokončni ne sicer obžaluje, saj je ot poslanec v Evropskem parlamentu odpiral pomembne teme o starejših in o negativnih demografskih trendih v Evropi in Sloveniji.Desus kot člana velike evropske politične družine – Evropske demokratske stranke – že 12. aprila čaka srečanje sveta EDS.