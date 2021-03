Desus po Erjavčevem odhodu za povezovanje in sodelovanje

Med drugim je pismu članstvu zapisano, da je pogled treba umiriti in ga usmeriti v prihodnost.

Jože Podgoršek, kmetijski minister iz vrst Desusa, bo danes stal ob boku prvakov koalicijskih strank. FOTO: Jure Eržen/Delo

V pismu članstvu je Desus očitno obrnil list po odhodu Karla Erjavca . Med drugim je namreč v včerajšnjem pismu članstvu zapisano, da je pogled treba umiriti in ga usmeriti v prihodnost.»Odločitve, ki bodo v prihodnjih dneh in tednih pred nami, morajo biti preudarne in premišljene. S tem namenom se bodo aktivirala tudi naša delovna telesa in komisije. Svet stranke je na predlog Izvršnega odbora namreč potrdil sklepa, da je stranka zmerna opozicija in da izstopa iz članstva Koalicije ustavnega loka ter da predlaga svojim poslancem, da do konca mandata pri sprejemanju odločitev delujejo v skladu s programskimi izhodišči stranke Desus in glasujejo v duhu krepitve socialne in pravne države. Želimo si dialoga in povezanosti. Želimo si izmenjave mnenj in sodelovanja,« je med drugim zapisano v pismu članstvu.Vodstvo Desusa v njem med drugim napoveduje »pomlad in nove začetke«. Neuradno je sicer slišati, da lahkopo umiku Karla Erjavca iz politike računa na podporo vseh petih poslancev stranke.To pomeni, da ima – ob morebitnem odhodu kakšnega nezadovoljnega poslanca SMC, špekulira se zlasti o odhodu Janje Sluga – zagotovljeno večino v državnem zboru. Na političnem parketu pa se v politiki že začenja tudi spopad za Erjavčevo dediščino. Kot smo pisali, v SD namreč potrjujejo dogovore o prestopih posameznih občinskih odborov Desusa v njihove vrste. Da si bodo še naprej prizadevali za interese upokojencev, pa hitijo poudarjati v stranki SAB.Desus se očitno – vsaj na simbolni ravni – vrača v koalicijo, čeprav ima formalno status zmerne opozicije. Strankin minister bo namreč danes opoldne stal ob boku treh koalicijskih prvakov, Janeza Janše (SDS),(SMC) in(NSi), ko bodo ob prvi obletnici vlade Janeza Janše predstavljali dosežke vlade.