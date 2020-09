Desusov ultimat predsedniku vlade

Kljub »nepreklicnemu odstopu« Aleš Hojs ostaja minister, Aleksandri Pivec se vse bolj maje stolček.

Tudi s petimi glasovi podpore Desusa opozicija LMŠ, SD, Levica in SAB ne more izglasovati razrešitve Aleksandre Pivec. V SNS so povedali, da na njihove glasove ne morejo računati. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo