Desusove poslance vabijo v zavetje drugih strank

Še en buren politični dan ni prinesel dokončnega odgovora o razpletu pobude Koalicije ustavnega loka za zrušenje vlade Janeza Janše. Po včerajšnjem pogovoru s poslansko skupino je sicer prvak SMC izjavil, da so soglasno sprejeli sklep, da ne podpirajo Karla Erjavca, predsednika Desusa, za mandatarja vlade, ki jo poskuša ustoličiti opozicija, zbrana v Koaliciji ustavnega loka. A se je kasneje izkazalo, da enotne podpore ni bilo oziroma sklepa še niso sprejeli, saj so sejo prekinili. »Če enotnosti ni, jo pa poskušaš v javnosti prikazati, so težave očitne,« komentirajo sogovorniki iz politike. Za zdaj se sicer zdi vse bolj verjetno, da opozicija napovedi o vložitvi konstruktivne nezaupnice do konca leta ne bo uresničila, saj da »zadeve še niso dovolj daleč in tako zrele«. To potrjuje tudi informacija o četrtkovem pogovoru predsednika vlade Janeza Janše z Igorjem Zorčičem.