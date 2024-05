Devet milijonov za kadrovsko stisko v socialnem varstvu

V nadaljevanju preberite:

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je pred približno enim letom napovedal pripravo interventnega zakona za izboljšanje kadrovske slike v domovih za starejše občane in na drugih področjih socialnega varstva. Po več mesecih usklajevanj, zlasti med resorji, je vlada danes potrdila besedilo zakona, ki naj bi olajšal tudi vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe.

Med letoma 2019 in 2050 se bo delež prebivalcev starih 80 let in več v članicah OECD v povprečju več kot podvojil, s 4,6 na 9,8 odstotka, ob demografskih trendih, ko se povečujejo potrebe po storitvah socialnega in zdravstvenega varstva, pa se razvite države, tudi Slovenija, srečujejo z zmanjševanjem delovne sile na teh področjih.