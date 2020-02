FOTO:Devetošolci pred življensko odločitvijo

Na bežigrajski gimnaziji je med informativnimi dnevi gneča. FOTO: Uroš Hočevar

Sproščeno vzdušje na Gimnaziji Bežigrad. FOTO: Uroš Hočevar

Gimnazije vzdušje ustvarajajo tudi z grafiti. FOTO: Uroš Hočeva

Osnovnošolce ne vabijo le gimnazije temveč tudi poklicne šole. FOTO: Uroš Hočevar

Vozilo na električni pogon so dijaki s pomočjo učiteljev predelali sami. FOTO: Uroš Hočevar

Lakiranje avtomobilov poteka v posebni komori. FOTO: Uroš Hočevar

Delo v delavnicah se mnogim zdi privlačenješe od dolgoletnega študija tudi zaradi obljub služb. FOTO: Uroš Hočevar

Številni se informativnih dni udeležijo že v osmem razredu, nato pa ponovno v devetem, ko so v glavnem že odločeni, kam se bodo vpisali. Na prvem informativnem roku ob devetih zjutraj večinoma obiščejo tisto srednjo šolo, za katero so se že skoraj odločili. Vendar pa večina najstnikov s katerimi smo govorili, ni znala povedati, na podlagi katerih kriterijev so prišli do odločitve za določeno srednjo šolo. Med poglavitnimi dejavniki izpostavljajo predvsem vzdušje na šoli, povezave z javnim prevozom, specifične programe, ki jih šole izvajajo, pa tudi sloves, ki ga ustanova uživa, se jim ni zdel nepomemben.Večina bodočih fazanov je informativne dneve Gimnazije Bežigrad obiskalo skupaj s starši, kar pa se nekaterim njihovim vrstnikom zdi smešno. Med njimi je, ki je na informativni dan prišel zbirat vtise skupaj s prijateljem. Poleg bežigrajske bo obiskal še informativne dneve na Ledini in Gimnaziji Jožeta Plečnika. Spraševati ne namerava ničesar. »Samo sedel bom tam in poslušal. Zanima me predvsem, kakšni ljudje hodijo na te šole. Na podlagi tega bom ugotovil, katera šola je primerna zame.« Pomembno se mu zdi zgolj vzdušje na šoli, šolski program ga niti malo ne zanima.Njegov vrstnikbo šel pogledat še kam drugam, vendar je za bežigrajsko gimnazijo že »bolj ali manj odločen«. »Zanima me sistem ocenjevanja in priprave na maturo«, je povedal Maj, a če vseh informacij na informativnem dnevu ne bo dobil, ne namerava zastavljati vprašanj. Gimnazijo je obiskal skupaj s starši, »ker je pot do gimnazije dolga«, pojasni. »Gotovo mi bodo svetovali, a na katero gimnazijo se bom vpisal, se bom odločil sam.«Mnenje staršev ne bo imelo odločilnega vpliva niti na odločitevin, čeprav se jima zdi, da starši otrokom zmeraj svetujejo gimnazije, ki so jih obiskovali sami. Nevan je informativne dneve obiskal že prejšnje leto, tedaj ga je s programom mednarodne mature najbolj prepričala gimnazija Bežigrad. Bor se je že pozanimal pri dijakih in izvedel, da je mednarodni program lažji, vendar ni povsem prepričan ali je to pozitivno ali ne. Skrbi ju kako je s prepisi, če bi se izkazalo, da sta izbrala napačno.Pester program predstavlja Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, ki v 39 oddelkih in 16 skupinah dijake izobražuje za 14 tehniških poklicev. Bodoči dijaki so si lahko ogledali denimo avtoličarsko delavnico ali mehatronsko delavnico, profesorji in starejši dijaki pa so jim med drugim predstavljali avtomobil, ki so ga s skupnimi močmi predelali v električnega in elektronski dvokolesnik, ki so ga sestavili sami.se je za obisk informativnega dne odločil, čeprav je šele v osmem razredu. Zanima ga predvsem avtoličarstvo in kleparstvo. Da se bo prihodnje leto vpisal na to šolo je vedel že prej, informativni dan pa je njegovo odločitev le še utrdil. »Zanimivo se mi zdi barvanje avtomobilov in odpravljanje problemov«. Na informativni dan so ga pospremili starši, saj ga, kot pojasnijo, »nekdo mora peljat.«Odločen je tudi osnovnošolec. »Ati je avtokaroserist, jaz bom pač nadaljeval njegovo delo,« pravi Vid, ki se ne namerava udeležiti informativnih dni na nobeni drugi srednji šoli.»Šel bom pogledat tudi program mehatronike na Litostrojski, tam bi mi bilo lažje zaradi železniških povezav,« pravi, ki je trdno odločen za mehatroniko. Gimnazije ga ne zanimajo, pravi. Čeprav je prišel brez spremstva staršev, ga ti pri odločitvi podpirajo. »Če me nekaj veseli so s tem zadovoljni tudi oni,« pravi Luka, ki pa prizna, da edini faktor pri odločitvi ni bilo zanimanje temveč tudi bodoče službe.Večini dijakov na poklicni šoli za te res ni treba skrbeti. Že na informativne dneve so jih z možnostmi plačanih praks in kadrovskih štipendij prišli snubiti predstavniki dveh svetovnih avtomobilskih podjetji.