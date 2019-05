Dež bo do jutra zajel večji del države

Zvečer bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo večinoma oblačno, predvsem ponekod na zahodu bo občasno deževalo. Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in do jutra zajel večji del države. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju 13 stopinj Celzija.



V nedeljo bo oblačno, občasno bo deževalo. Pihati bo začel okrepljen severni veter, na Primorskem močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija.



Opozorilo: V nedeljo bo na Primorskem začela pihati močna burja s sunki preko 120 kilometrov na uro. Tudi ponekod na Gorenjskem in v severovzhodni Sloveniji bo popoldne in zvečer pihal močan severni veter, ki bo v sunkih presegal 70 kilometrov na uro.



Obeti: V ponedeljek, torek in sredo bo oblačno in razmeroma hladno, ponekod bo občasno deževalo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod okrepljen severni veter.



Vremenska slika: Zahodne Alpe je dosegla hladna fronta, ki se pomika proti vzhodu in bo v noči na nedeljo dosegla naše kraje. Pred njo z jugozahodnimi vetrovi k nam priteka razmeroma topel in vse bolj vlažen zrak.



Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bodo v krajih zahodno od nas padavine krepile in počasi širile proti vzhodu. V krajih vzhodno od nas bo do jutra še večinoma suho. V nedeljo bo oblačno in deževno. Vetrovno bo, v Kvarnerju bo pihala močna burja.