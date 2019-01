FOTO:Dež in sonce kuharske mojstrice Ane Roš

Kot vedno nas je Ana Roš pričakala z žarečim obrazom in židane volje, čeravno se je ves dan dajala s klasičnim prehladom. Kuhinji se je zato izogibala, a do večera je vseeno komaj preštela vse intervjuje in sestanke. Med enournim pogovorom ji je desetkrat zazvonil telefon.Potem ko je v zadnjih dveh letih premikala svoje kuharske mejnike in mejnike Hiše Franko v Starem selu, letos lahko pričakujemo nov podvig z njeno kuharsko monografijo Dež in sonce, ki bo izšla pri bržkone največjem svetovnem založniku za kulinariko, založbi Phaidon s sedežem v New Yorku in Londonu. Izčrpavajočim izzivom, ki so sledili velikemu uspehu, ...