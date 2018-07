Še vedno velja opozorilo, da lahko narastejo hudourniki in vodotoki

Sveže podatke lahko spremljate TUKAJ

Še vedno velja opozorilo



Konec tedna spet sončno in toplo

Ljubljana - Čeprav po skoraj celotni Sloveniji dežuje, zaenkrat ni poročil o kakšnih večjih problemih. Sprva so močnejše nalive napovedali za sever države, a že ponoči je dež zajel skoraj celotno Slovenijo. Ob sedmih zjutraj so se temperature gibale nekje med 15 in 18 stopinjami Celzija.Padlo naj bi večinoma od 40 do 70 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno pa zaradi nalivov med 80 in 120 litri na kvadratni meter. Umiritev razmer pričakujemo v noči na četrtek.Na Agenciji RS za okolje (Arso) še vedno opozarjajo, da lahko predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji močno narastejo hudourniki in manjši vodotoki, čez dan pa tudi drugod po državi.Sodeč po napovedi bodo takrat sprva možne še občasne krajevne padavine, čez dan pa se bodo oblaki počasi trgali. Možna bo še kakšna ploha ali nevihta.Sicer naj bi bile danes najnižje jutranje temperature od 14 do 17, ob morju do 19 stopinj Celzija. Čez dan se bo ohladilo. Najvišje dnevne temperature naj bi bile od 15 od 20, ob morju in v Beli krajini pa do 25 stopinj.Konec tedna bo večinoma sončen in topel, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte.