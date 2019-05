Deževje vztraja, možna so razlivanja rek

Danes bo še oblačno in deževno ter relativno hladno za konec maja, saj bodo najvišje dnevne temperature le od deset do 16 stopinj Celzija.

Možna so razlivanja rek

Vodnatost rek se je ponoči povečala, najbolj na jugozahodu in jugu države, kjer lahko manjši vodotoki in hudourniki hitro narastejo in se razlijejo. Lokalno so možne hudourniške poplave, opozarjajo hidrologi na Agenciji za okolje (Arso). Danes bodo pretoki rek veliki, reke se lahko v manjši meri razlijejo predvsem v južnem, osrednjem in vzhodnem delu države. V četrtek se bo povečevanje vodnatosti stopnjevalo na vzhodu in severovzhodu države, kjer bodo še možna tudi manjša razlivanja. Naraščale bodo kraške reke ter reki Mura in Drava.



Po podatkih centra za obveščanje so morali gasilci zaradi poplavljanj meteornih vod ponoči posredovati v Mariboru, pred vdorom vode v kletne prostore so gasilci pomagali pri več občanih v občini Slovenska Bistrica in v občini Poljčane.

Kako kaže?

Nekaj dežja lahko pričakujemo še jutri, do večera pa bo povsod ponehal. V petek, soboto in nedeljo pa bo deloma sončno in topleje. Verjetnost popoldanskih ploh bo majhna. Od ponedeljka do četrtka kaže na deloma sončno vreme, v popoldanskem času bodo možne krajevne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma okoli 25 stopinj Celzija.



Imate zanimive fotografije vremenskih nevšečnosti? Lahko nam jih pošljete: