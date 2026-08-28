Deževnica za WC in pralni stroj? Slovenska zakonodaja to dopušča

Deževnico najpogosteje povezujemo z zalivanjem vrta, vendar jo je mogoče uporabiti precej širše. Slovenska zakonodaja dovoljuje uporabo strešne deževnice za namene, pri katerih ni zahtevana kakovost pitne vode – med drugim za splakovanje stranišč in celo pranje perila. Uporabimo jo lahko tudi za čiščenje zunanjih površin, vrtnega orodja, pohištva ali avtomobila. Pri uporabi v hiši pa zgolj zbiralnik pod žlebom ni dovolj.

Kakšen sistem potrebujemo za uporabo deževnice v gospodinjstvu, zakaj voda s strehe ni nujno čista in kje zakonodaja postavlja mejo med dovoljeno uporabo ter pitno vodo, preberite v celotnem članku na Deloindom.si.