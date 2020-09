FOTO:Deževno vreme ne ustavlja protestnikov

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na današnjem 23. protestnem shodu v Ljubljani so se znova zbrali protestniki, ki jih ni ustavilo niti deževno vreme, ki je sicer kvarilo petkov popoldan. »Galeta ne damo,« je bil eden izmed njihovih sloganov, s katerim so opozarjali na novico, da so, uslužbenca zavoda za blagovne rezerve, po informacijah Televizije Slovenija danes dopoldne poklicali k direktorju zavodana zagovor pred izredno odpovedjo zaposlitve.To ni prvi shod danes v Ljubljani: popoldan so se na ulicah prestolnice zbrali Mladi za podnebno pravičnost , ki so opozorili na katastrofalne posledice podnebnih sprememb po svetu in na premalo ambiciozne, celo škodljive vladne načrte za prehod v brezogljično družbo. Zavzeli so se za ohranitev narave in za podnebno pravičnost.