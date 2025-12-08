Dežurna lekarna spet pri polikliniki

Lekarna Ljubljana je končala prvo fazo prenove lekarne pri polikliniki; ta bo poslej spet opravljala 24-urno neprekinjeno preskrbo prebivalcev z zdravili, so sporočili iz Javnega zavoda Lekarna Ljubljana. Lekarna Metelkova je tako izvajanje dežurne službe končala danes ob 7. uri.

V prenovljenih prostorih lekarne pri polikliniki bodo začeli danes izdajati zdravila in druge izdelke za ohranjanje zdravja. S tem bo kot največja enota Lekarne Ljubljana, v kateri farmacevti obdelajo približno 300.000 receptov na leto, ob 20. uri ponovno prevzela izvajanje dežurne službe.

Na trenutno lokacijo so jo preselili pred 14 leti. V tem času se je povečalo število pacientov, ki obiščejo dežurno službo, in število receptov za zahtevna magistralna zdravila, ki jih izdelujejo v lekarni. Oprema, predvsem avtomatiziran lekarniški sistem za shranjevanje in izdajanje zdravil, je bila zaradi nenehnega delovanja popolnoma iztrošena, zato je bila prenova nujno potrebna, so zapisali.

Na trenutno lokacijo so jo preselili pred 14 leti. V tem času se je povečalo število pacientov, ki obiščejo dežurno službo, in število receptov za zahtevna magistralna zdravila, ki jih izdelujejo v lekarni. FOTO: Jure Eržen

Po zaključku prve faze prenove je lekarna bolje prilagojena izvajanju dežurne službe. Nameščeni so nov, večji lekarniški robot za shranjevanje in izdajo zdravil ter avtomatizirane blagajne, kar pomeni, da zaposleni pri delu ne bodo več rokovali z gotovino. Urejen je ločen prostor za dežurno službo z dvema izdajnima mestoma in čakalnico za paciente ter dodatni prostor za pripravo magistralnih zdravil. Preurejen je samopostrežni del lekarne, s tem pa tudi nabor določenih izdelkov široke potrošnje.

V drugi fazi prenove bodo preuredili še spodnje prostore, kjer bodo v skladu z najnovejšimi standardi uredili prostore za magistralno pripravo zdravil.

V Lekarni Ljubljana so poudarili, da je neprekinjena preskrba oziroma dežurna služba namenjena preskrbi prebivalcev z zdravili, potrebnimi za zdravljenje ali lajšanje nujnih medicinskih stanj. V skladu z zakonodajo v dežurni službi izdajajo zdravila na recepte, ki so predpisani istega dne, ali na recepte, ki so označeni kot nujni.

Dežurna lekarniška dejavnost ni namenjena prodaji kozmetike, prehranskih dopolnil in drugih izdelkov široke potrošnje, so še dodali v sporočilu za javnost.