Digitalizirajte vhodno pošto in ostanite doma na varnem!

Izberite digitalizacijo vhodne pošte pri APS Plus in bodite vedno na tekočem, ne glede na to, ali ste v pisarni ali ne.

Vse do 1. avgusta 2020 vam ponujamo brezplačno hrambo dokumentov v EArhivu Pošte Slovenije. FOTO: Pošta Slovenije

KAKO PRISTOPITE K STORITVI

Izpolnite kontaktni obrazec in posredovali vam bomo ponudbo in vsa nadaljnja navodila v zvezi z uporabo.



Svoja vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pokličete na telefonsko številko 080 23 83.



V času virusa covid-19 pa vašim zaposlenim omogoča delo od doma. Pri APS Plus s storitvijo digitalizacije vhodne pošte vašo fizično pošto pretvorimo v digitalno obliko. Vso pošto tako preprosto dobite na svoj e-naslov ali v dokumentni sistem v PDF-obliki.Z digitalizacijo vhodne pošte imate namreč vso pošto na enem mestu, do nje lahko dostopate kjer koli in kadar koli, težav z založeno ali izgubljeno pošto pa preprosto ni več.S to storitvijo si prihranite tudi zamudno prepisovanje podatkov iz dokumentov, zmanjšate ali celo odpravite količino fizične pošte in razbremenite vložišče, ki ga morda celo sploh ne potrebujete več. Preprosto povedano, z digitalizacijo vhodne pošte skrajšate čas, namenjen rutinskemu ukvarjanju s pošto, zaposleni pa se lahko posvetijo bolj produktivnim delovnim nalogam. Seveda pa se lahko odločite za digitalizacijo le dela pošte (npr. nepriporočene), vso najobčutljivejšo poslovno komunikacijo pa še naprej odpirate sami. APS Plus zagotavlja najvišjo možno raven varovanja podatkov.Storitev je namenjena tako samostojnim podjetnikom, ki želijo prejemati klasično pošto v digitalni obliki, kot podjetjem in javnopravnim organizacijam, ki želijo prihraniti čas in si urediti vso pošto na enem mestu, dostopno kadar koli in kjer koli, na pametnem telefonu, tablici ali računalniku., odpremo, razvrstimo in, vi pa namesto fizične pošte prejmete digitalizirane dokumente. Digitalizirano vhodno pošto lahko posredujemo na e-naslov (primerno le za manjša podjetja ali fizične osebe) oz. v dokumentni ali kakšen drug informacijski sistem.(metapodatki). Tako vas ponoči prejeta pošta naslednji dan čaka v digitalnem vložišču.Originalne dokumentebodisi osebno bodisi z uporabo klasične pošte, po dogovoru pa jih lahko(ob prisotnosti komisije) aliv dogovorjenih rokih. Nato poskrbimo za odbiranje in uničenje gradiva.