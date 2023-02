Digitalna preobrazba Slovenije stoji, dvomljiva moč novega ministrstva

V nadaljevanju preberite:

Strategija za digitalizacijo je napisana, a še ni potrjena. V njej ni konkretnih ukrepov, le okvirni cilji. Potem ko je ministrstvo razveljavilo razpis prejšnje vlade za izobraževanje starejših, je obljubilo nove, a teh še ni pripravilo. Podjetja pogrešajo načrt za dvig digitalnih kompetenc, negotovo ostaja tudi črpanje evropskih sredstev, predvidenih za digitalno preobrazbo.

Podjetja iz sektorja informacijsko-komunikacijske tehnologije najbolj pogrešajo akcijski načrt za dvig digitalnih kompetenc med šolsko in delovno populacijo. Vsi se strinjajo, da je treba nemudoma posodobiti učne načrte in vanje vnesti znanje iz računalništva in informatike, a ni enotnega mnenja, kako. Ministrstvo obveznim vsebinam nasprotuje, vendar drugih ukrepov, razen natečajev proti sovražnemu govoru na spletu, še ni pripravilo. Je pa v skladu s koalicijsko pogodno decentralizacijo odločilo, da bo del ministrstva preselilo v Maribor, od koder ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh prihaja.