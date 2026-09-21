Digitalno znanje pripeljejo tja, kjer ga ljudje potrebujejo

»Nekoč smo ljudi učili, kako uporabljati računalnik, poslati elektronsko sporočilo ali narediti prve korake s pametnim telefonom. Danes pa od njih pričakujemo uporabo digitalne identitete, spletnega bančništva, zdravstvenih portalov, aplikacij javne uprave, QR-kod in elektronskih obrazcev, poleg tega pa še sposobnost prepoznavanja vedno bolj sofisticiranih spletnih prevar,« pravi Ana Pleško, direktorica in soustanoviteljica Simbioze, po petih letih delovanja Simbioze Mobiln@ – prve potujoče učilnice v Sloveniji.

Mobilna učilnica je postala pomemben odgovor na izziv dostopnosti digitalnega izobraževanja, predvsem za starejše v lokalnih in ruralnih okoljih. V tem času so v več kot 550 krajih izvedli 4100 pedagoških ur za 11.600 udeležencev. Jubilejni dogodek bodo proslavili jutri v gostišču Jezero na Zbiljah. Zdenka Jan, predsednica Zdusa, ugotavlja, da imajo starejši največ težav predvsem pri postopkih, ki zahtevajo več zaporednih korakov – pri elektronski identifikaciji, ustvarjanju in upravljanju uporabniških računov in gesel, nameščanju aplikacij, potrjevanju prijav ter uporabi različnih spletnih storitev države, zdravstva in drugih institucij.