Diham ... Sem

Skulptura Matična celica potenciala – totem –, ki je razstavljena na trgu pred akvarijem na Dunaju.

Foto osebni arhiv

Ljubljana – Danes zvečer ob 21. uri bodo v piranski cerkvi Marije Zdravja na Punti odprli razstavo umetniške instalacije Eve Petrič, z njenimi deli pa se lahko srečamo trenutno tudi v Ljubljani, na Dunaju ...Umetniško instalacijo, ki bo predstavljena v Piranu, sestavljajo »čipkasta skulptura« (asamblaž najdenih recikliranih čipk), svetlobni efekti in zvočno ozadje, Petričeva pa je tudi v polju sociološkega vseskozi pozorna. In kot je v vabilu na otvoritev zapisal Dejan Mehmedovič, je ključen sistem ciklusa, ki je podvržen ritualu, podobe vizualnih sekvenc, ki nam jih posreduje umetnica v predstavljenem ambientu, pa so nekakšna miselna stanja, vizije realnosti. Krog (Zemlja), mandala, sestavljanka iz čipk, prinesenih iz različnih koncev sveta, pa, tako Mehmedovič, predstavlja nekakšen kategoričen imperativ »Svet je brez meja. Dihaj, ustvarjaj in delaj dobro drugemu. Ne moti bližnjega. Nihče nima pravice deliti sveta. Nihče nima pravice umazati zrak.«Eva Petrič, intermedijska umetnica, performerka, pisateljica, ki deluje v Ljubljani, na Dunaju in v New Yorku, doma in po svetu zadnja leta znana tudi po svojih umetniških stvaritvah na podlagi čipk, ima na Dunaju na trgu pred dunajskim akvarijem (znamenitim Flakturomom, protiletalskim stolpom iz druge svetovne vojne) postavljeno skulpturo Matična celica potenciala – totem –, na Muzejski ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem v Ljubljani pa je pred mesecem dni na poletnem muzejskem večeru postavila moderno, izvirno Rubikovo kocko reciklaž senc in emocij, ki je zanimiva podnevi in ponoči.