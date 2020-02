FOTO:Dihamo čistejši zrak. Pa ga res?

Ljubljana – V zadnjih desetletjih so bili dobro raziskani različni patofiziološki vplivi onesnaževalcev zunanjega zraka na dihala in srčno-žilni sistem. Pred kratkim so dokazali povezanost med onesnaževalci zraka in boleznimi centralnega živčnega sistema. Povezanost pa je bila nakazana tudi med dolgotrajno izpostavljenostjo onesnaževalcem zraka in inzulinsko odpornostjo ter sladkorno boleznijo tipa 2, tako pri odraslih kot pri otrocih, so ugotovitve Nacionalnega inštituta za javno zdravje.Matevž Harlander, zdravnik s kliničnega oddelka za pljučne bolezni Interne klinike UKC Ljubljana, pojasnjuje, da vsaka kategorija prašnih ...