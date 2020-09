Dijaki zamujali k pouku zaradi polnih avtobusov

Ljubljana – Nekateri dijaki so prvi teden pouka redno zamujali, saj avtobusi javnega prometa na njihovih postajališčih niso ustavljali in so morali počakati na naslednjega. Glavni razlog so higienska priporočila Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (NIJZ) o preprečevanju širjenja okužbe z novim koronavirusom, ki med drugim prepovedujejo vožnjo na stojiščih.»Včeraj sem hčerko peljala v šolo z avtom, ker se avtobus tri dni zapored zjutraj ni ustavil na postaji. Morala je čakati na naslednjega in je vsak dan zamudila pouk,« pravi mati kočevske dijakinje o prvem tednu pouka. Avtobusni prevozniki imajo na začetku ...