Dijaške mesečne so že naprodaj

Na 95 prodajnih mestih po vsej Sloveniji in na spletu se je danes začela prodaja subvencioniranih enotnih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) za dijakinje in dijake za šolsko leto 2019/2020. Pogoji pridobitve enotne vozovnice se ne spreminjajo, tudi cene ostajajo enake kot v iztekajočem se šolskem letu 2018/19. Prodaja študentskih subvencioniranih vozovnic za študijsko leto 2019/20 se bo začela mesec kasneje, 20. septembra.



Subvencionirano enotno vozovnico IJPP je moč pridobiti s kvalificiranim digitalnim potrdilom in spletnim nakupom ali pa z natisnjeno izpolnjeno vlogo in obiskom prodajnega mesta, ki so na avtobusnih in železniških postajah, v nekaterih turističnih agencijah in poslovalnicah pooblaščenih prodajalcev, v Šentjerneju pa, na primer, tudi v tamkajšnjem kulturnem centru.



Vozovnice IJPP lahko dijaki na izbrani relaciji uporabljajo pri vseh cestnih prevoznikih medkrajevnih javnih prevozov, na vlakih in tudi v kombinaciji z mestnim potniškim prometom v Ljubljani, Mariboru in na Jesenicah. Vozovnice lahko dijaki uporabijo tudi za prevoz z nedavno uvedenimi hitrimi linijami, ki so večja slovenska mesta povezala predvsem z Ljubljano in ki so bistveno skrajšala čas potovanj.

Ne odlašajte do 2. septembra

Na ljubljanski avtobusni postaji so pojasnili, da zaradi namenske organizacije blagajn, večletnih izkušenj z izdelavo subvencioniranih vozovnic, oseb, ki usmerjajo potnike na blagajne in tudi zaradi nekaj več prodajnih mest po Sloveniji, pri njih čakalnih vrst ne pričakujejo, morda v minimalnem obsegu le na prvi šolski dan, v ponedeljek, 2. septembra.



V Nomagu pa so se pohvalili, da so edini slovenski prevoznik, ki dijakom in študentom omogoča, da prek spleta naročijo tudi kartico IJPP, na katero lahko naložijo vozovnice. »Ob začetku vsakega šolskega leta smo opazovali enako sliko. V dneh pred začetkom šolskega leta so se pred prodajnimi okenci vile dolge vrste dijakov in dijakinj, ki so si urejali nakup subvencioniranih mesečnih ali letnih vozovnic. Zato smo se v Nomagu odločili, da jim bomo omogočili, da se temu izognejo in celoten postopek opravijo preprosto prek spleta. Že lani smo opazili, da so se vrste zaradi tega skrajšale, letos pa pričakujemo, da si bo še več dijakov in študentov vozovnico IJPP uredilo prek spleta in jih k temu tudi vabimo,« je povedal Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor Nomaga.

Prenosljive enotne vozovnice za vse

V začetku meseca so v javnem potniškem prometu začele danes veljati tudi enosmerne, dnevne in tedenske neimenske oziroma prenosljive enotne vozovnice, s katerimi se potniki lahko na izbrani relaciji peljejo tako z vlakom kot z avtobusom ali celo v kombinaciji obeh. Tudi te vozovnice je moč tako kot junija uvedene mesečne prenosljive vozovnice kupiti izključno v predprodaji, ne pa na avtobusih in vlakih. Tudi te enotne vozovnice je treba naložiti na kartico IJPP ali na eno izmed kartic, ki imajo enake značilnosti in naloženo aplikacijo IJPP, to pa so kartice Urbana, Nomago in SŽ. Slednji že imata naloženi aplikaciji IJPP, na Urbano pa jo je moč naložiti na vseh prodajnih mestih LPP.