FOTO:Dim učinkoviteje pregnati iz pljuč

Ljubljana – Slovenija bo v letu 2040 družba brez tobaka, v kateri bo kadilo manj kot pet odstotkov starejših od petnajst let, ter družba z minimalnim bremenom bolezni, prezgodnjih smrti in stroškov, povzročenih z rabo tobaka, je dolgoročna in visokoleteča vizija zdravstvenega ministrstva.Število smrti zaradi te škodljive razvade še vedno prednjači pred vsemi vrstami nezgod, samomori, smrti zaradi aidsa, alkohola in drog skupaj. Za posledicami naštetih nadlog je leta 2016 umrlo 2184 ljudi oziroma 800 manj kot zaradi tobaka. Namen strategije za zmanjšanje posledic njegove rabe, ki je bila do včeraj v javni razpravi, – ministrstvo jo je objavilo na svojem spletišču, ne pa tudi na e-demokraciji, saj to ni zakon – je preprečiti začetek kajenja pri mladih, povečati opuščanje pri starejših, znižati delež kajenja med nosečnostjo, predvsem pa obolevnost in prezgodnjo umrljivost – vse to do leta 2030.V ta namen predvidevajo strožje izvajanje zakonodaje, denimo prepoved prodaje tobačnih izdelkov mladoletnim ter oglaševanja. Mnoge korake so že storili, nazadnje predlani s spremembo zakona, ki je ob uvedbi obveznih dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov in svarilih na škatlicah določila tudi sprejetje omenjene strategije. Za to bo poskrbela vlada, medtem ko njene izvedbene načrte sprejme ministrstvo.Med priporočene ukrepe za prihodnje desetletje uvrščajo krepitev nadzora nad kajenjem na zemljiščih šol, zdravstvenih ustanov, igriščih ter omejitev ob vhodih v javne prostore. Ker najbolj delujejo ukrepi, ki udarijo po denarnici, je v igri še zvišanje cen; po izkušnjah iz tujine desetodstotno zvišanje poskrbi za zmanjšanje potrošnje za štiri in deleža odraslih kadilcev za do dva odstotka. Strategija predvideva letna zvišanja trošarin in ne spregleda moči digitalnih medijev in družbenih omrežij, kjer bi bilo več preventivnih vsebin.Zdravstveni delavci bodo dobili smernice za ukrepanje, saj lahko z nasveti pacientom pripomorejo k najlažjemu prenehanju kajenja. Povečati nameravajo transparentnost pri poročanju o lobističnih stikih s tobačno industrijo. Ta je letos sprva uspešno vplivala na poslance, ki so predlagali triletni zamik uvedbe enotne embalaže, julija pa je ta predlog padel v vodo, zato bodo nove škatlice na policah že januarja 2020.Nad uresničevanjem strategije bodo bdeli predstavniki ministrstev za zdravje, finance, javno upravo, nacionalnega inštituta za javno zdravje ter nevladnikov. Ukrepe bodo sofinancirala ministrstva za zdravje, šolstvo, delo, finance in javno upravo, na voljo bodo tudi evropska in občinska sredstva ter denar iz zdravstvene blagajne.