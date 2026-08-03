Zaradi dolgotrajne suše in povečanega črpanja vode za zalivanje ter namakanje so nekateri vodotoki že povsem presušili. Direkcija Republike Slovenije za vode opozarja, da je odvzem vode iz strug s črpalkami ali drugimi napravami dovoljen le na podlagi vodnega dovoljenja. Tudi imetniki dovoljenja vode ne smejo odvzemati, ko pretok pade pod ekološko sprejemljivo mejo, saj so takrat resno ogroženi vodni organizmi in njihovi habitati.

Na deloindom.si preverite, kdaj je odvzem vode iz vodotokov dovoljen, kaj pomeni ekološko sprejemljivi pretok in kakšne globe grozijo kršiteljem.

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