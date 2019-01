Direktor koprskega zapora sprejel objektivno odgovornost, zato odhaja v pokoj

Zapornika sta pobegnila iz koprskega zapora. FOTO: Delo



Direktor prevzel objektivno odgovornost



Komisija takoj videla, kar bi morali videti policisti



Podržaj ne bo prevzel odgovornosti

Komisija uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je v nadzoru nedavnega pobega pripornikov iz koprskega zapora ocenila, da je za dogodek objektivno odgovoren direktor zavoda, subjektivno pa posamezni pravosodni policisti, ki so nezadovoljivo izvajali svoje delovne naloge. Valentinčič je odgovornost prevzel in napovedal upokojitev.Predsednica interne komisijeje na današnji novinarski konferenci Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij predstavila glavne ugotovitve komisije. K uspešnemu pobegu je po njenih besedah prispevalo več okoliščin: sistem videonadzora ni imel vklopljene funkcije zaznavanja gibanja, poleg tega si je vsak pravosodni policist lahko sam nastavljal lokacije kamer, ki jih vidi na zaslonih.Kot neustrezno so ocenili dejstvo, da pravosodni policist, ki dela v nadzornem centru, spremlja veliko število kamer 12 ur neprekinjeno, zato je težko zagotoviti, da je ves čas osredotočen na dogajanje.V zavodu tudi niso izvajali ustreznega nadzora rešetk, prav tako so zaprtim dovolili, da so na rešetke obešali oblačila in brisače. Zaradi tega sta pobegla tudi uspela dalj časa neopaženo žagati rešetke.Poleg tega pravosodni policisti, ki so dela opravljali v nočni izmeni v noči pobega in so bili zadolženi za nadzor pripornikov, niso opravili vseh nalog v skladu z načrtom varovanja zavoda. Niso opravili predvidenega števila nočnih kontrol, opravljeni nadzori pa so bili pomanjkljivi in nestrokovni, je dejala Pahor Mohoričeva.Direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper Valentinčič je danes prevzel objektivno odgovornost za pobeg. »Nesporno drži, kar je ugotovila komisija. Razlogi so številni (...) Zato bomo zaposleni morali prevzeti odgovornost. Tako pravosodni policisti kot vodstvo. Kot direktor sem objektivno odgovoren za vse, kar se dogaja v zaporu,« e pojasnil in dodal, da se je zaradi tega odločil za upokojitev.Pravosodni policisti, ki so delali v nočni izmeni v noči pobega, po besedah Pahor Mohoričeve niso opravili vseh nalog v skladu z načrtom varovanja, saj da niso opravili predvidenega števila nočnih kontrol, opravljeni nadzori pa so bili pomanjkljivi in nestrokovni. Direktor upraveje izpostavil, da je iz nadzornih kamer razvidno, da v času, daljšem od dveh ur, nobeden od pravosodnih policistov v službi ni izvajal nobenega nadzora.»Komisija, ko je pregledala posnetke, je takoj videla, kar bi morali videti tudi pravosodni policisti v službi,« je dodal. Pahor Mohoričeva je namreč pojasnila, da je bilo na posnetkih dveh nadzornih kamer videti pobegla. Že to bi po Podržajevih besedah omogočilo ustrezno reakcijo, če bi nekdo opravljal svoje delo.»Lahko je gledal, pa ni videl. Lahko da ni gledal. Lahko da je spal. To so špekulacije. Dejstvo pa je, da v debelih dveh urah ni bilo opravljenih nobenih nalog, predvidenih v načrtu za varovanje,« je še pojasnil.Med nepravilnostmi je komisija izpostavila tudi, da vodstvo ni izvajalo ustreznega nadzora nad delom pravosodnih policistov, ki so opustili določene naloge. Poleg tega so skušali preveriti tudi trditve, da naj bi bile rešetke v koprskem zaporu iz neustreznega materiala, zaradi česar sta jih pripornika tudi uspela prežagati. Člani komisije so skušali prežagati rešetke, a so se po dveh, treh rezih zobje žage obrusili, je pojasnila Pahor Mohoričeva. V izogib dvomom so odredili še analizo materiala.Podržaj je danes pojasnil, da ukrepov zoper pravosodne policiste, ki so bili v noči pobega v službi, za zdaj še niso določili. Preiskava še ni končana in še preverjajo druge okoliščine, je pojasnil in napovedal, da bodo podobne nadzore opravili tudi v drugih zavodih za prestajanje kazni po Sloveniji, med drugim bodo preverili video nadzorne sisteme.Na vprašanje, ali bo odgovornost kakor koli prevzel tudi sam, je Podržaj odgovoril nikalno in dejal, da za dogajanje v Kopru ni odgovoren. Vzmetnice, ki so ležale ob smetnjakih na notranjem dvorišču in sta jih pobegla pripornika uporabila pri begu, po oceni interne komisije niso bile ključne pri pobegu.Pahor Mohoričeva je pojasnila še, da komisija ni mogla ne pritrditi ne izključiti možnosti, da so pri pobegu sodelovale še druge osebe, to bi po njenih pojasnili lahko med drugim bile osebe, ki bi pripornikoma zagotovile žage in jima jih pomagale prinesti v sobo, ter pripornik, ki je bil v sobi z njima. Slednjega so ovadili zaradi pomoči pri pobegu.Za pobeg pa ni bilo krivo pomanjkanje pravosodnih policistov, k čemur so v anonimnem pismu nakazovali pravosodni policisti, temveč je bilo ključno neizvajanje nadzora, je še dejala Pahor Mohoričev.Valentinčič je med drugim izpostavil, da mu je eden od pobeglih pripornikov, ki ga je nekaj dni po pobegu poklical po telefonu, v dolgem pogovoru med drugim povedal, da sta s kolegom dlje časa beležila obnašanje pravosodnih policistov in njihove delovne navade, saj sta skozi okno sobe videla naravnost v pisarno pravosodnih policistov. Tako sta dobro vedela, v času službovanja katerih pravosodnih policistov je verjetnost uspešnega pobega večja.