Direktor Sove Joško Kadivnik: Nismo živčni, smo pa zaskrbljeni

Sekretariat Sveta za nacionalno varnost trenutno obravnava domnevno delovanje tujih obveščevalcev v Sloveniji. Direktor Sove Joško Kadivnik je pred sejo za več medijev dejal, da bodo predstavili konkretne informacije o akterjih iz tujine, ki ogrožajo oz. bi lahko ogrožali nacionalno varnost. »Nismo živčni, smo pa zaskrbljeni,« je poudaril Kadivnik.

»Predstavljeni bodo konkretni podatki Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) o osebah in organizacijah, ki s svojo dejavnostjo iz tujine in v povezavi s tujino ogrožajo ali bi lahko ogrozile nacionalno in mednarodno varnost, vključno s slikovnim gradivom,« je po poročanju medijev dejal Kadivnik.

Kot je v torek napovedal premier Robert Golob, se bo sekretariat Sveta za nacionalno varnost danes seznanil s poročilom Sove glede obiska predstavnikov zasebne tajne obveščevalne agencije Black Cube v Sloveniji.

Policija je oblikovala posebno delovno skupino

Poleg Sove pa po poročanju medijev na seji o svojih ugotovitvah poroča tudi policija, ki je za preiskavo vsebin in posnetkov, ki so bili v zadnjih dneh objavljeni v javnosti, oblikovala posebno delovno skupino ter sodeluje tudi s pristojnimi organi v tujini. Posnetke so posredovali v strokovno presojo forenzičnemu laboratoriju v tujini.

Na posebni spletni strani so bili objavljeni posnetki različnih nastavljenih poslovnih pogovorov, med drugim nekdanje ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan in odvetnice Nine Zidar Klemenčič. Še pred tem so se začeli pojavljati prav tako anonimno objavljeni prisluhi domnevnih pogovorov funkcionarjev Svobode.

Po navedbah N1 prvi mož policije Damjan Petrič in načelnik Generalštaba Slovenske vojske Boštjan Močnik pred začetkom današnje seje sekretariata Sveta za nacionalno varnost nista dajala izjav, direktor urada za informacijsko varnost Uroš Svete pa je dejal, da na sejo prihaja s poročilom o stanju na področju kibernetske varnosti. Povedal je še, da se na uradu za informacijsko varnost ne ukvarjajo s posnetki, ki se v zadnjih dneh pojavljajo na posebni spletni strani, ker da pri tem ne gre za kibernetski incident.

Po seji bo ob 12.30 dal izjavo državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost Vojko Volk.