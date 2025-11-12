Direktor Sove v Beli hiši

Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joško Kadivnik je bil na obisku pri ameriškem predsedniku Donaldu Tumpu v Beli hiši, je danes na družbenem omrežju X objavila Sova. Srečanje je potekalo ob robu delovnega obiska prvega moža Sove z delegacijo pri ameriški obveščevalni agenciji Cia.

Kot je Sova sporočila na X, je Kadivnik v Beli hiši vodil delegacijo na vljudnostnem obisku.

Prvi mož Sove sicer v Washingtonu vodi delegacijo na delovnem obisku pri Cii, ki jo trenutno vodi John Ratcliffe. V tem okviru se je ponudila tudi priložnost za srečanje s Trumpom, so za STA povedali na Sovi, kjer pa vsebine pogovorov niso želeli komentirati.

Kadivnika menda v Beli hiši spremlja tudi slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič, ki se je glede na objavo na spletni strani vlade s Trumpom pogovarjal o slovensko-ameriškem prijateljstvu. Pred tem je bil Mirošič v Beli hiši že maja letos, in sicer pri svetu za nacionalno varnost, so za STA povedali na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Sova je odigrala ključno vlogo pri prijetju dvojice ruskih vohunov decembra 2022, ki sta bila nato lani poleti del velike izmenjave med Rusijo in Zahodom. Ta je domov pripeljala tudi več Američanov.

Takratni ameriški predsednik Joe Biden se je premieru Robertu Golobu osebno zahvalil za prispevek Slovenije, oktobra lani ga je nato tudi gostil na obisku.

Še pred tem je prav tako oktobra lani Kadivnik na obisku v Sloveniji gostil tedanjega direktorja ameriške Cie Williama Burnsa. Šefa obveščevalcev sta potrdila odlično sodelovanje in izmenjala poglede na aktualne varnostne izzive. Izmenjala sta tudi ocene in stališča o varnostnih razmerah na Zahodnem Balkanu, Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in drugod po svetu.

Portal N1 piše, da je obisk Kadivnika pri Trumpu posledica odnosov, ki sta jih to poletje v Sloveniji spletla šef Sove in oče Melanie Trump Viktor Knavs. Ta je menda zdaj prisoten tudi na srečanju Kadivnika s Trumpom. Na Sovi teh navedb za STA niso želeli komentirati.