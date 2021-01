Direktor Sove okužen, pod vprašajem je glasovanje o nezaupnici

Volitve najkasneje v 30 dneh po vložitvi predloga

Direktor Soveje okužen z novim koronavirusom, poroča 24ur.com . Ker se je v petek udeležil seje Knovsa, vseh devet članov zdaj čaka testiranje, je za STA potrdil tudi predsednik DZ. Dogajanje bi lahko vplivalo na za sredo predvideno glasovanje o nezaupnici vladi, o tem bo odločil kolegij.Ker je bil Stušek v stiku s člani komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), obstaja možnost, da je okuženih več poslancev različnih poslanskih skupin, članov Knovsa, kar pod vprašaj postavlja sredino izvedbo seje, na kateri bi razpravljali in glasovali o nezaupnici Janševi vladi oziroma predlogu, da novi predsednik vlade postane. Zorčič je za STA navedel le, da bo »o seji v torek odločil kolegij, poslanci pa se bodo testirali«.Vsem udeležencem seje je bilo namreč priporočeno, naj opravijo testiranje na novi koronavirus, so za STA potrdili tudi v SD, katere član je predsednik Knovsa. Vendar tudi to ne zagotavlja, da se je ne bo treba preložiti, saj se lahko okužba pokaže šele nekaj dni po rizičnem stiku.Poslovnik DZ sicer določa, da se volitve novega predsednika vlade ob vložitvi konstruktivne nezaupnice opravijo najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga za izvolitev. Lahko pa DZ na predlog najmanj desetih poslancev ali predsednika državnega zbora z večino glasov vseh poslancev odloči, da se volitve opravijo kasneje, vendar najkasneje v 30 dneh po vložitvi predloga za izvolitev novega predsednika vlade.Portal 24ur.com sicer piše tudi, da predsedniku DZ poslovnik omogoča tudi, da sejo v sredo začne, nato pa jo zaradi opisanih okoliščin tudi prekine. Skupina 42 poslancev je v petek vložila predlog konstruktivne nezaupnice s kandidatom za novega predsednika vlade Karlom Erjavcem. Podpise pod predlog so prispevale poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB ter trije poslanci DeSUS.