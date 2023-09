Direktor Sursa ne namerava odstopiti

Revidirani podatki o gospodarski rasti za leto 2022 - statistični urad (Surs), ki ga vodi Tomaž Smrekar, jih je objavil minuli teden - razburjajo in zbujajo vrsto vprašanj o razlogih in posledicah popravka. Surs je podatek o rasti BDP za lani namreč neobičajno močno popravil oziroma ga znižal. Slovenska gospodarska rast ni znašala 5,4 odstotka, pač pa zgolj 2,5 odstotka.

Pomemben popravek navzdol je zabeležil pri potrošnji gospodinjstev, ki je po novih podatkih rasla le še za 3,3 odstotka, prej pa za 9,1. Nižji sta tudi rast investicij v osnovna sredstva in potrošnja države, vse to pa ima pomemben delež pri ustvarjanju BDP. Strateški svet za makroekonomska vprašanja in Fiskalni svet ter vrsta ekonomistov, med drugim nekdanji finančni minister Dušan Mramor, izražajo začudenje zaradi tako velikega popravka rasti BDP navzdol.

Zdaj smo po rasti BDP v letu 2022 sedmi najslabši med evrskimi državami, popravek pa se med drugim pozna tudi pri deležu javnega dolga v BDP, ki zdaj presega 72 odstotkov.

Na finančnem ministrstvu na vprašanje, ali bodo predlagali razrešitev generalnega direktorja Sursa Smrekarja, odgovarjajo, da »pristojnost imenovanja ali razreševanja direktorja Surs ne sodi v njihovo pristojnost«. Iz kabineta predsednika vlada nam na vprašanje, ali Smrekarju grozi razrešitev, niso odgovorili.

Prvič v zgodovini Sursa direktorja razrešil Janša

»Tudi mene je šokirala velika razlika, ker pa je v metodologijah Sursa toliko varovalk, ne verjamem v kakšno morebitno kuhinjo. Zelo dvomim, da bi Surs podatke prirejal načrtno. Če je metodološko vse ok, ne vidim razloga, da bi moral direktor odstopiti. Težko tudi verjamem, da bi bila storjena kakšna namerna napaka, saj je pri izračunu toliko varovalk, da je to praktično nemogoče. Če pa je bila storjena napaka - načrtna ali nenačrtna - je odstop generalnega direktorja Sursa pričakovan,« komentira Anuška Ferligoj, nekdanja predsednica sveta Sursa.

Ferligojeva je bila sicer maja 2020, za časa vlade Janeza Janše, ogorčena zaradi predčasne razrešitve tedanjega generalnega direktorja urada Bojana Nastava. To se je tedaj zgodilo prvič v zgodovini Sursa. Janševa vlada je namreč po dveh mesecih Nastava ocenila kot neprimernega za generalnega direktorja Sursa, tako je moral svoj petletni mandat končati že po osmih mesecih. Za razrešitev je izvedel iz zapisa na strani vlade, začela je veljati že isti dan, razlogov za odločitev vlade pa ni poznal.

V zakonu o državni statistki je sicer opredeljeno, da je lahko generalni direktor urada predčasno razrešen, če vlada ugotovi, da je zaradi neustreznih organizacijskih rešitev prišlo do večjih motenj pri delu Sursa. O zamenjavi ni vedela ničesar niti tedanja predsednica sveta Sursa Anuška Ferligoj. Tomaž Smrekar je bil tedaj najprej imenovan za vršilca dolžnosti.

Tomaž Smrekar na vprašanje Dela, ali bo morebiti ponudil odstop, odgovarja, da ne. Pri razliki med podatki o gospodarski rasti tudi ne gre za napako, poudarja. »Podatke BDP redno revidiramo s posodobljenimi podatkovnimi viri in metodami v skladu z veljavno in mednarodno usklajeno politiko revizij. Podatki o BDP za določeno leto so podvrženi rednim revizijam nekaj let zapored. Velikosti sprememb podatkov po nekaj letih glede na prvotne objave so v povprečju primerljive z drugimi državami. Je pa v slovenskem primeru največja razlika običajno med prvo oceno na podlagi četrtletnih računov in prvo oceno na podlagi letnih podatkovnih virov. V tem času dobimo izredno kakovosten podatkovni vir (zaključni računi), medtem ko je v številnih drugih državah prehod do revidirane ocene običajno postopnejši, ker še vedno temelji na ocenah in traja nekaj let. Tudi tokrat smo izvedli redno revizijo,« je pojasnil.

Poudarja še, da nihče ne vpliva na kateri koli podatek, ki ga izračunava in objavlja Surs. Tudi v tem primeru je bilo tako. Neodvisnost slovenske uradne statistike je zahtevana s slovensko in evropsko zakonodajo in redno pregledovana s strani evropskih nadzornikov.