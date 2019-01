Direktor Teša odstopil

Ljubljana, Šoštanj – Po malo več kakor treh letih, vodenje Termoelektrarne Šoštanj (Teš) prevzel decembra 2015, iz Šoštanja odhaja direktor Teša Arman Koritnik.



Njegov odstop so potrdili na Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), do njega pa je prišlo že pred dnevi. Kakor je pri nas običajno, vsebinski razlogi niso znani, saj je Koritnik vodstvo HSE obvestil le, da odstopa iz osebnih razlogov. Mandat bi mu sicer potekel novembra 2019.



Koritnik je v Tešu v pogojih poslovnega in finančnega prestrukturiranja ob nizkih odkupnih cenah električnega toka in v času zakona šestega bloka (B6) močno oklestil stroške – precej tudi na račun zmanjšanja števila zaposlenih.



Kljub odhodu po samo treh letih pa je bil Koritnik eden izmed direktorjev Teša, ki je bil razmeroma dolgo na čelu elektrarne. Spomnimo, da so po odstavitvi Uroša Rotnika od leta 2010 do Koritnikovega prihoda v Šoštanj termoelektrarno v samo petih letih vodili štirje različni direktorji in sicer Simon Tot (2010-2013), Franc Rosec (2013), Peter Dermol (2013-2014) in Matjaž Eberlinc (2014-2015).