Direktor zanika, da so ponarejali in oškodovali delavce

Skupina SSi Schaefer ni prejela nobenih zahtevkov, ki bi kazali, da so bili njihovi delavci v preteklosti prikrajšani, trdi direktor slovenske podružnice te nemške multinacionalke Marko Štingl. Hčerinsko podjetje nemške multinacionalke, ki »odgovornost do zaposlenih jemlje zelo resno«, ni v nikakršnih postopkih zaradi oškodovanja delavcev na delu v tujini, trdi Štingl. Več deset kilogramov dokumentacije, odgovori inšpektorata za delo in odgovori tožilstva te trditve postavljajo na laž