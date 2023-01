Direktorica ZZZS: Mi smo nadzirani, predlagamo več nadzora bolnišnic

Razprava o zdravstveni reformi se je po sredinem vrhu koalicije osredotočila predvsem na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Predsednik vlade Robert Golob je po sestanku s koalicijskimi partnerji povedal, da imamo v zdravstvu različno velike probleme in da se vsak dober gospodar najprej loti reševanja največjega, ne najmanjšega, še posebno pa se pri najmanjšem ne skrega, da se izogne problematiki velikega.

In največji problem je po njegovem mnenju ZZZS: »Problem osnovnega zdravstvenega zavarovanja je velik 4,5 milijarde evrov na leto, problem bolniških odsotnosti je v višini 700 milijonov evrov na leto, problem dobičkov zdravstvenih zavarovalnic, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa znaša 60 milijonov evrov na leto.«

Generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar se je danes odzvala na dogovore na sredinem koalicijskem vrhu o pripravi zdravstvene reforme, izjavo si lahko pogledate na tej povezavi:

Mlakarjeva je povedala, da si v ZZZS že več kot deset let prizadevajo za spremembo svoje vloge v zdravstvenem sistemu. »Želimo si aktivnejše vloge, take, kot jo imajo primerljive nemške in avstrijske bolniške blagajne ali estonski zavod za zdravstveno zavarovanje, ki ga je pred kratkim kot vzor predstavil minister za zdravje.«

»Od zdravstvene reforme pričakujemo, da se jasno opredeli, da moramo v Sloveniji okrepiti socialni model zdravstvenega zavarovanja, kot ga poznajo primerljive evropske države. V zadnjih nekaj letih namreč zdravstveni sistem, vključno z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, postaja vse bolj etatistično voden s strani države, brez jasnih pristojnosti in odgovornosti ostalih deležnikov v zdravstvenem sistemu. Vse to slabi učinkovitost in uspešnost slovenskega zdravstvenega sistema,« je dejala Mlakarjeva.

ZZZS je nadziran, zavzemamo se za več nadzora bolnišnic

Očitke predsednika vlade ter njegove izjave o odtekanju denarja je Mlakarjeva ostro zavrnila. Povedala je, da ZZZS nadzira računsko sodišče. Že 20 let prejemajo pozitivno mnenje na računovodske izkaze. »ZZZS je nadziran, preverjan in posluje skladno z zakonodajo,« je zavrnila očitke in pri tem dodala, da pa se zavzemajo za »več nadzora s strani računskega sodišča ter drugih organov nadzora zlasti v bolnišnicah, kjer se dejansko nabavljata material in oprema ter se plačujejo zdravstveni delavci«.

Mlakarjeva je spregovorila tudi o očitkih, da ni mogoče pridobiti podatkov ZZZS. Pojasnila je, da imajo resnično ogromno podatkov, da pa so med njimi tudi občutljivi osebni podatki in za dostop do podatkov je potrebna pravna podlaga. Ministrstvo za zdravje je pred časom zaprosilo »za dostop, pooblastila za 'rudarjenje' po naših podatkovnih bazah, kar smo z veseljem sprejeli, ker bomo s tem imeli mi manj dela, a smo kot upravitelji oziroma varuhi teh podatkov zahtevali pravno podlago«. Kot je pojasnila Mlakarjeva, trenutno te pravne podlage ni, ministrstvo naj bi jo opredelilo, ko jo bo, bodo dobili pooblastila. »Nikakor ne gre za skrivanje podatkov,« je zatrdila.

Mlakarjeva je dejala, da reformi ne nasprotujejo, želijo pa si, da se ta ne dela parcialno zgolj na ZZZS, ampak skupaj s preostalimi deležniki.

Ostro se je na besede Roberta Goloba danes že odzval Samo Fakin, minister za zdravje v nekdanji Šarčevi vladi in član skupščine ZZZS. Prepričan je, da je napad na ZZZS zgolj preusmerjanje pozornosti od ključnih in težjih problemov v zdravstvu, bistvo pa je drugje: »Hočejo prevzeti ZZZS in dobiti nadzor nad 4,5 milijarde evrov sredstev. Vse vlade imajo to željo, da bi obvladovale likvidni denar delodajalcev in delojemalcev.«