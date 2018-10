Direktorice TVS niso potrdili, bodo vsaj vršilko dolžnosti?

Ljubljana – Generalni direktor RTV Slovenijebo v današnjem nadaljevanju ponedeljkove seje programskemu svetu predlagal, da položaj vršilke dolžnosti direktorice TVS prevzame. Kadunc je moral kandidatko za v. d. direktorja TVS najti potem, ko je Katja Šeruga prejšnji teden ostala brez soglasja za imenovanje na položaj direktorice. Zanjo je glasovalo 12 svetnikov, torej trije premalo, da bi lahko prevzela položaj.Natalija Gorščak je bila pomočnica direktorice v času, ko je Televizijo Slovenija vodila Ljerka Bizilj. Po odstopu Biziljeve aprila letos je prevzela položaj v. d. pomočnice. Vršilca dolžnosti direktorja TVS imenuje generalni direktor RTVS, a mora pred tem pridobiti soglasje 15 članov sicer 29-članskega programskega sveta.Programski svet bo na današnjem nadaljevanju seje razpravljal še o dveh odmevnih vprašanjih – pozivu Združenja novinarjev in publicistov k razrešitvi varuhinje pravice gledalcev in poslušalcev Ilinke Todorovski in prijavi Igorja Kadunca KPK. Nadzorni svet RTVS je Kadunca prijavil, ker naj bi se ta poskušal vmešavati v razpis za neodvisne filmske producente, ki je potekal decembra lani. Domnevno naj bi poskušal vplivati na spremembo odločitve v korist producentskega podjetja Arsmedia, ki na razpisu ni bilo izbrano in se je nato pritožilo na postopek izbire.Kadunc je na družbenem omrežju facebook prejšnji teden vsakršne očitke zanikal. »Očitek je smešen. Iz postopka sem se ravno zaradi te bojazni že vnaprej izločil. Res pa je, da sem se kot generalni direktor ob prispeli pritožbi na izvedeni razpis pozanimal o dogajanju, saj je to moja dolžnost.«