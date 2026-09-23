Direktorjev glas ponarejajo z umetno inteligenco

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost Si-cert je v sodelovanju s policijo izvedel spletni seminar o spletnih goljufijah, katerih tarča so računovodstva podjetij in javnih ustanov. Napadi so okrepljeni zaradi umetne inteligence, s katero si pomagajo prevaranti.

Od začetka tega desetletja so pri nas zaznali več kot deset tisoč primerov spletnih goljufij, ki so zaradi širitve spleta ter njegovega pomena v družbi ena najhitreje rastočih oblik premoženjske kriminalitete. Od leta 2020 so te goljufije pri nas presegle 167 milijonov evrov prijavljene škode.

Nevarnost direktorskih goljufij je predstavil višji kriminalistični inšpektor David Gracer z oddelka za finančno kriminaliteto in pranje denarja na generalni policijski upravi. Lani so obravnavali le sedem direktorskih goljufij, v katerih so se storilci pod lažno identiteto direktorja podjetja obrnili na podrejene v tajništvu ali računovodstvu. Toda povprečna škoda v vsakem primeru je bila 526.000 evrov, ker so prepričali prejemnike, da so opravili nakazila na račune v tujini.