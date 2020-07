Direktorji bolnišnic pričakujejo vsaj moralno zadoščenje

Ljubljana – Premalo obračunana amortizacija, pomanjkanje investicij v prostore in opremo in podplačan kader so ključne težave, ki obremenjujejo vodstva slovenskih bolnišnic. Direktorji so želeli na včerajšnjem strokovnem srečanju od ministra za zdravje Tomaža Gantarja slišati spodbudne besede o ureditvi razmer, a jim ta – razen tega, da se bo trudil narediti določene premike –, ni mogel zagotoviti ničesar drugega.



Največja težava ljubljanskega kliničnega centra (UKC) so obstoječe sistemske anomalije, nerealizirani programi v pandemiji in zastarela bolnišnična oprema. Več kot 70 odstotkov zdravstvenih objektov je starejših od 45 let, 85 odstotkov medicinske opreme je amortizirane.



»Bolnišnice je že ob sistemskih pomanjkljivostih, ki jih nismo rešili v preteklih letih (nezagotavljanje sredstev za izpogajano iz kolektivne pogodbe, podcenjene storitve, realiziran in neplačan program) epidemija postavila še v slabšo finančno situacijo,« je poudaril direktor osrednje slovenske bolnišnice Janez Poklukar.



Razlika med obračunano in porabljeno amortizacijo je lani javnim zdravstvenim zavodom (JZZ) prinesla skoraj 40 milijonov minusa. Stroški dela so po kolektivni pogodbi za 3,82 odstotka višji, kot jih priznava ZZZS in zaradi tega je lani v zavodih nastalo 45 milijonov minusa, je bilo slišati v včerajšnji razpravi. Od 1. julija je predvideno še plačilo delovne uspešnosti, a se ne ve, iz katerih virov bo financirana.



Problem JZZ je namreč v tem, da zakonodajne spremembe in spremembe kolektivne pogodbe niso pokrite s finančnimi sredstvi proračuna, saj je plačnik zdravstvenih storitev ZZZS. To pomeni, da JZZ niso neposredni proračunski uporabniki in za vse izpogajano na ravni države ne prejmejo dodatnega denarja, za razliko od recimo šolstva. Po obstoječem sistemu lahko dodatna sredstva v zdravstvu pravno pridobijo le prek splošnega dogovora, problem pa nastane, ker ZZZS nima dovolj denarja, z minusom pa ne sme poslovati.



Direktorji so opozorili, da so poslovodje JZZ podvrženi medijskemu linču, ker zavodov ne morejo rešiti iz rdečih številk, saj večina težav izvira iz nepriznavanja sredstev iz sprememb zakonodaje in plačnega sistema v javnem sektorju, kar pa je stvar dogovora vlade in sindikatov.

Izzivi

V tem trenutku si v UKC najbolj želijo nove infekcijske klinike, saj ta nima primernih prostorov za vse bolnike, niti vseh potrebnih aparatur. Določenega bolnika morajo na primer na CT peljati v glavno stavbo UKC, čez mnoge hodnike, ki morajo biti tedaj prazni in kasneje primerno razkuženi in očiščeni, to pa je povezano z veliko organizacije. Velik izziv je tudi kadrovsko področje, saj v prihodnosti ne bo toliko mladih, ki bi nadomestili strokovnjake, ki odhajajo v pokoj.



Poklukar je izpostavil še, da nimajo kapacitet za dolgotrajne oskrbe trajno prizadetih pacientov. Samo na enem izmed oddelkov so trenutno štirje pacienti, ki so tam že več kot tri mesece. Velik problem predstavlja tudi visok delež ljudi brez zdravstvenega zavarovanja. Iz tega naslova se je v UKC nabralo že 9,3 milijona terjatev.

Pozabljeni pri dodatkih

Nada Zajec, pomočnica direktorja za poslovno upravno področje iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra je izpostavila, da jim neustrezna zakonodaja onemogoča učinkovito vodenje. Zaradi plačnega sistema je v bolnišnice težko pritegniti strokovnjake. Ko pridejo obveznosti, se morajo direktorji izpostaviti in prevzeti vso odgovornost, plačani pa so bistveno slabše kot nekateri drugi zaposleni. Zajčeva je v njihovi ustanovi na 30. plačnem mestu. Kot poslovna direktorica je tri razrede izpod plače vodje sektorja.



»Če ni finančne nagrade za direktorje, bi lahko bila vsaj moralna,« je dejal direktor izolske bolnišnice Radivoj Nardin in spomnil, da ima direktor HSE trikrat višjo plačo od vodilnega v UKC Ljubljana. Krivično se mu zdi še, da so bili direktorji ne-covid bolnišnic izvzeti iz plačila dodatka, kljub temu, da so se v obdobju epidemije njihova odgovornost in obveznosti enormno povečale.



Direktorji so izpostavili sistemske pomanjkljivosti plačevanja zaposlenih po kolektivni pogodbi. Minister je povedal, da kolektivne pogodbe ne bodo odprli. Je pa obljubil, da bodo sredstva za delovno uspešnost poskusili zagotoviti, da bo zaradi covid razmer treba dvigniti tudi materialne stroške, saj se je delo v bolnišnicah reorganiziralo in obravnava zaradi zaščitnih procesov traja dlje. Strinjal se je, da je problem tudi neurejena amortizacija: »A ne moremo pretirano pritiskati na proračun, ker bo treba reševati tudi čakalne dobe in zapadle obveznosti.« Zadeve bo po njegovem treba uskladiti na ravni države, kar pa bo v teh napetih političnih razmerah zelo težko. Delno rešitev težav vidi v drugačni organizaciji dela, izboljšavi procesov in uvajanju standardov v kakovosti.