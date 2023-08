Direktorsko pisarno zamenjal za solna polja

V nadaljevanju preberite:

»Že kot študent sem delal na solinah, sicer pa, če živiš tukaj, nekako veš, kako to gre. Lani sem pomagal prijatelju, letošnje poletje pa sem se odločil, da bom še sam najel eno solno polje,« razlaga Ernest Gortan, ki je v preteklosti opravljal predvsem menedžerske funkcije – med drugim je bil direktor šempetrske bolnišnice in predsednik uprave Intereurope. Trenutno ga veseli, da se obeta stabilnejše sončno vreme, ki bo spet omogočalo pridelavo soli.

»Med solinarji velja rek, da so slabe volje samo, kadar dežuje. In res se tukaj dobro počutim. Čas teče počasneje,« nadaljuje Gortan. Pozitivno gleda tudi na to, da pomaga ohranjati večstoletno tradicijo. Pridelava soli v sečoveljskih in strunjanskih solinah, ki jo pridobivajo ročno in pri tem uporabljajo celo nekdanje pripomočke, je del istrske kulturne dediščine.

