Medicinska sestra v ZD Maribor diskriminirala pacienta s hivom

Zagovornik načela enakosti je tudi v ponovljenem postopku ugotovil, da je bil pacient s hivom ob obisku dežurne zobozdravstvene ambulante v Zdravstvenem domu Maribor diskriminiran zaradi svojega zdravstvenega stanja. Postopanje medicinske sestre je bilo po oceni zagovornika ponižujoče in strokovno neutemeljeno, enako je ocenil tudi sodni izvedenec infektološke stroke.

Primer sega v leto 2017, ko je pacient, ki živi s hivom, v dežurni zobozdravstveni ambulanti Zdravstvenega doma Maribor želel prevzeti napotnico za oralno kirurgijo. Po njegovih navedbah je medicinska sestra ob sprejemu zavrnila prevzem njegove zdravstvene kartice in mu dejala, da bi moral zaradi svojega zdravstvenega stanja v ambulanto priti šele ob koncu delovnega časa, čeprav je prišel zgolj po napotnico.

Kasneje si je pred drugimi čakajočimi pacienti za rokovanje z njegovo zdravstveno kartico nadela zaščitne rokavice in pojasnila, da se mora pred njim zaščititi. S tem je po oceni zagovornika neupravičeno razkrila pacientovo zdravstveno stanje ter prizadela njegovo dostojanstvo.

Diskriminacija potrjena tudi po ponovljenem postopku

Pacient je dogodek prijavil zagovorniku načela enakosti, ki je že leta 2019 ugotovil diskriminacijo tako na strani medicinske sestre kot tudi Zdravstvenega doma Maribor.

Ugotovil je, da je bilo ravnanje uslužbenke zaradi pacientovega zdravstvenega stanja žaljivo, zdravstveni dom pa je uporabljal zastarele protokole za obravnavo pacientov z nalezljivimi boleznimi v zobozdravstvu.

Na odločitev se je zdravstveni dom pritožil. Upravno sodišče je odločbo odpravilo iz postopkovnih razlogov in zagovorniku naložilo, da v ponovljenem postopku pridobi tudi izvedensko mnenje.

To je zdaj pripravil sodno zapriseženi izvedenec infektološke stroke, ki je pritrdil ugotovitvam zagovornika. Ocenil je, da v konkretnem primeru ni obstajalo tveganje za prenos virusa hiv, zato niti naročanje pacienta na konec delovnega časa niti uporaba zaščitnih rokavic pri prevzemu zdravstvene kartice nista bila strokovno utemeljena.

Med ponovljenim postopkom se je izkazalo še, da Zdravstveni dom Maribor pri obravnavi oseb, ki živijo s hivom, še vedno uporablja protokol, ki je v določenih delih zastarel.

Zagovornik je zato proti zdravstvenemu domu uvedel nov postopek ugotavljanja diskriminacije. V njem bo preveril, ali veljavna interna pravila pomenijo diskriminatorno obravnavo pacientov zaradi njihovega zdravstvenega stanja.

Ob tem je napovedal tudi poziv zdravstvenemu inšpektoratu, naj ukrepa za zagotovitev enakopravne obravnave vseh pacientov.

Lobnik: Predsodki ne smejo biti del zdravstvenih protokolov

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da primer razkriva širši problem odnosa do ljudi, ki živijo s hivom.

»Ta primer in nedavne raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da so lahko ljudje, ki živijo s hivom, zaradi svojega zdravstvenega stanja še vedno deležni neustrezne in celo žaljive obravnave tudi v zdravstvenem sistemu. Še posebej skrb vzbujajoče pa je, da se predsodki do te skupine ljudi lahko odražajo celo v uradnih protokolih, čeprav zanje ni nobene strokovne podlage. To je nesprejemljivo,« je poudaril Lobnik.

Po njegovih besedah bo zato zdravstveni inšpektorat pozval, naj preveri ravnanje Zdravstvenega doma Maribor in zagotovi, da bodo vsi pacienti obravnavani enakopravno in brez diskriminacije.