Divje parkiranje velika težava, urejenih parkirišč pa ni

V Solkanu so danes pripravili 27. srečanje obvodnih krajev Slovenije. Poleg druženja in ogledov kulturnih in naravnih znamenitosti so v dopoldanskem času pripravili tudi strokovni posvet, na katerem so razpravljali o urejanju parkirišč za avtodome ob vodi.

Zbrane v Kajak centru ob reki Soči v Solkanu - srečanja se je udeležilo 420 udeležencev iz 25 slovenskih turističnih društev - so pozdravili minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel in predsednik Turistične zveze Slovenije Dominik S. Černjak.

Predsednik Sveta obvodnih krajev Slovenije Iztok Pipan je za STA povedal, da so želeli ministra Brežana predvsem spoznati in ga seznaniti s težavami, s katerimi se srečujejo zaradi slovenske zakonodaje.

»Obiskovalci, ki k nam prihajajo z avtodomi, so ponavadi zelo osveščeni ekološki, za sabo ponavadi pospravijo in počistijo. Želijo pa si obenem imeti primerne prostore za parkiranje. Tukaj pa nastopi problem zaradi naše okoljske zakonodaje,« je dejal, saj se 15 metrov od tekočih in stoječih voda ne sme graditi nič, tudi ne urejati parkirišč.

Na strokovnem posvetu je sodeloval tudi predsednik mreže avtodom postajališč Dušan Skerbiš, ki je prav tako poudaril problematiko ustavljanja in parkiranja ob slovenskih rekah in jezerih. Ob tem se niso ukvarjali s problematiko posameznih društev, pač pa so želeli le opozoriti na težavo, s katero se srečujejo prav vsi.

V tujini je z avtodomom mogoče preprosteje najti prostor. FOTO: Leon Vidic/Delo

Velike težave predstavlja zlasti divje parkiranje na tistih območjih, kjer ni urejenih parkirnih prostorov za avtodome. Poudaril je še, da bodo sedaj, ko so se spoznali, lahko lažje načrtovali aktivnosti in z umeščanjem prostorov za parkiranje avtodomov v turističnih krajih.

Obvodna Turistična društva so 28 let organizirana kot eden od organov v okviru Turistične zveze Slovenije. »V okviru naše organizacije skrbimo za skupno reševanje problematike, ki je podobna pri vseh obvodnih turističnih društvih, kot so razvoj turizma ob jezerih in vodah, vodna zakonodaja, prireditve in druge dejavnosti, vsako leto pa poskrbimo tudi za druženje članov naših društev,« je še povedal Pipan.