Dizel in kurilno olje bosta dražja, bencin malo manj

Cene dizla in kurilnega olja se bodo s ponedeljka na torek povišale za približno 12 centov na liter, cena bencina pa za nekoliko manj. Vlada je z znižanjem trošarine na najmanjšo mogočo mejo in zmanjšanjem dajatve za emisije ogljikovega dioksida prihodnje cene znižala za podobnih 12 centov na liter, sta povedala ministra Bojan Kumer in Klemen Boštjančič.

Slovenija ima trenutno nižjo ceno goriv kot sosednje države, tako pa bo predvidoma tudi v torek. Zato je povpraševanje po gorivih pri nas, zlasti ob mejah, zelo povečano. Na nekaterih bencinskih servisih goriv tudi zmanjkuje, kar pa je logistična težava, saj ni mogoče tako hitro razvažati goriv iz Kopra oziroma Srmina.

Kot zagotavljata ministra, ima Slovenija na zalogi dovolj goriv za 103 dni, ta zaloga pa niti še ni načeta. Tujim državljanom, ki množično točijo gorivo pri nas, tega ni mogoče prepovedati. Je pa Furs sosednjim državam poslal poziv, naj poostrijo nadzor nad vnosom goriv v države. Na mejah bo tudi povečano število inšpektorjev.

Slovenija ima 14-dnevni model prilagajanja cen, podobnega ima Hrvaška. V zadnjih 14 dneh so se razmere na trgu zelo spremenile, cena soda nafte je presegla sto dolarjev. To je potisnilo cene goriv v višave, zlasti v državah, kjer ne poznajo regulacije cen. Boštjančič je tako povedal, da so dobili depešo iz Nemčije, v kateri je poziv k okrepljenemu nadzoru nad oblikovanjem cen. Nemčija ne nadzira marž trgovcev, zato so se goriva pri njih podražila še bistveno bolj kot pri nas in naših sosedah.

V vladi so razmišljali tudi o tem, da bi cene goriv zviševali po dva centa na dan, vendar bi za to morali spremeniti sistem, naval na bencinske servise pa bi imeli prvi in drugi dan. Ministra sta opozorila tudi na to, da nekateri delajo zaloge. Naftni trgovci imajo možnost omejiti točenje pri vsakem uporabniku, a tega še ne delajo.