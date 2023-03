Dizel in kurilno olje od torka cenejša

Ob vladnem zvišanju trošarin se bo cena dizelskega goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest opolnoči znižala za 5,5 centa na 1,449 evra za liter, cena 95-oktanskega bencina pa bo ostala pri 1,374 evra za liter. Kurilno olje se bo pocenilo za 5,4 centa na 1,043 evra.

Nove cene bodo veljale v prihodnjem 14-dnevnem obdobju, to je do vključno 11. aprila, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Vlada je danes na dopisni seji s spremembo uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo zvišala trošarine za vse tri naftne derivate, in sicer tako, da se bosta maloprodajni ceni dizelskega goriva in kurilnega olja znižali, cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina pa bo ostala nespremenjena, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Trošarina za neosvinčeni bencin se je zvišala z 0,379 evra na liter na 0,388 evra na liter, za dizel z 0,406 evra na liter na 0,423 evra na liter in za kurilno olje z 0,122 evra na liter na 0,127 evra na liter.

»Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javnofinančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun,« so zapisali v vladnem uradu.

Pri slednjem je namreč pomembno, so dodali, »da se na srednji rok in postopno, ne da bi to čutili potrošniki, ponovno uvede okoljske dajatve na fosilna goriva, ki predstavljajo namenski vir za zelene investicije«.

Kot so zapisali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, bi bilo treba, če ne bi regulirali cen in ukinili nekaterih dajatev, po njihovih ocenah za liter dizla odšteti okoli 1,536 evra, za liter 95-oktanskega bencina okoli 1,461 evra in za liter kurilnega olja okoli 1,192 evra.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo, kot so napovedali na ministrstvu, tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.