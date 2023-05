Dnevi, ko so na krožniku pedoči in artičoke

V nadaljevanju preberite:

»Letošnji odziv gostincev je izjemen, saj so nam naročili trikratnik običajne količine,« zadovoljno pravi školjkar Mitja Petrič, ki skupaj s še enim domačim dobaviteljem skrbi za ponudbo na dnevih domačih pedočev v Izoli. Ti so se začeli minuli konec tedna in bodo trajali do 4. junija. To soboto in nedeljo pa v Strunjanu organizirajo praznik artičok. Za obema kulinaričnima dogodkoma stojita lokalni turistični združenji, ki z namenom turistične promocije kraja povezujeta domače ponudnike.

V izolskem turističnem združenju so se že leta 2011 sklenili usmeriti v promocijo ponudbe domačih kmetijskih pridelkov in tako povezati pridelovalce. Nastala je pobuda Kilometer nič, v okviru katere pripravljajo različne kulinarične dneve in sezonsko tržnico (Ruba sz moje njive). Podobno k oživitvi piranskega podeželja stremijo v portoroškem turističnem združenju.