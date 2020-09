Dnevi preigravanj in lobiranj

Ljubljana – Jutri bo državni zbor znova obravnaval možnost zaprtja trgovin ob nedeljah, pri čemer še zdaj ni jasno, koliko izjem bodo pri tem dopustili. Pred končnim glasovanjem v torek je namreč pričakovati pogajanja in lobiranja političnih strank pa tudi sindikata delavcev trgovine in trgovinske zbornice. Zadnjo besedo bo najverjetneje spet imelo ustavno sodišče.Po začetnem predlogu, ki ga je spisala Levica, bi morale biti trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte, razen prodajaln do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, avtobusnih in železniških postajah, letališčih, v pristaniščih, namenjenih javnemu ...