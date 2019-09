Foto Isio

Od srede do petka bodo po vsej državi potekali dnevi slovenskih svetovalnih središč, ki jih vsako jesen organizirajo Svetovalna središča za izobraževanje odraslih (ISIO) in Andragoški center Slovenije.Vseh 17 središč bo skupaj s partnerji pripravilo 180 brezplačnih dogodkov na javnih krajih, kjer so informacije dostopne čim več odraslim, na primer v nakupovalnih centrih, organizirali bodo tudi dneve odprtih vrat, delavnice in predavanja. Ponudili bodo informacije in brezplačno svetovanje o lažji izbiri izobraževanja in učenja, učinkoviti organizaciji učenja, o premagovanju ovir pri tem, o načrtovanju nadaljevanja izobraževanja in usposabljanja, razvoju poklicne in osebne kariere v vseh življenjskih obdobjih, pa tudi o ugotavljanju in dokumentiranju že pridobljenega znanja.Podroben seznam dogodkov je na spletni strani (http://arhiv.acs.si/programi/Dogodki DSSS 2019.pdf) . Letos so pripravili tudi časopis Info-ISIO 2019/2020, v katerem so predstavljene različne možnosti izobraževanja odraslih. Na voljo je v tiskani obliki v središčih ISIO in na spletni strani http://arhiv.acs.si/glasila/Info-ISIO_2019-2020.pdf