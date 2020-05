Dnevni centri za starejše bodo postopoma odprli vrata

Kako ste se težkim časom koronavirusa prilagodili v dnevnih centrih? Verjetno ste jih morali fizično zapreti, najbrž pa ste jih virtualno, kolikor je mogoče, odprli?

»Pomanjkanje socialne mreže se je še močneje pokazalo po enem mesecu karantene, zato že vsi skupaj težko pričakujemo dan, ko se bomo lahko spet začeli družiti, gibati in učiti v naših centrih, « pravi Katja Krivec, vodja programa DCA Ljubljana



Kako so se odzvali vaši člani, potem ko so bile različne dejavnosti, ki so se jih udeleževali v centru, njihova aktivna »služba« in sprostitev? Verjetno so v teh dolgih tednih to zelo pogrešali. Centri v Ljubljani so bili namreč, kot ste povedali pred časom, zelo obiskani.



Obiskovanje dnevnega centra je za marsikoga postalo način življenja, za nekatere pa je bilo edina socialna mreža.



Dnevni centri aktivnosti za starejše so torej tudi socialni centri, kjer se ljudje družijo, rešujejo svoje male težave, zdaj pa so vsi ti vaši članice in člani zaprti v svojih stanovanjih ... Kako ste, če ste, z njimi v stiku v teh »zaprtih« časih?

Čez noč smo bili prisiljeni vsebine oziroma vsaj del aktivnosti, ki jih sicer izvajamo v centrih, prenesti na splet in družbena omrežja.

Strokovne sodelavke v dnevnih centrih članom in vsem starejšim zagotavljamo strokovno oporo in svetovanje oziroma prvo socialno pomoč.

V primeru kompleksnejših težav, kot so nasilje, odvisnost, bolezen, pa člane napotimo v ustrezne ustanove.

Koliko člani obiskujejo vaše spletne strani, na katerih, kot ste povedali, ponujate različne dejavnosti, od telovadbe do učenja jezikov, meditiranja, pisanja, petja, raznih nasvetov?

Ali vas člani velikokrat pokličejo, ker so v stiski? Kaj jim lahko svetujete, kam jih napotite?

Kdaj bi lahko dnevne centre aktivnosti za starejše spet odprli?

Ljubljana – Med dvomesečno epidemijo novega koronvavirusa so bili seveda zaprti tudi dnevni centri aktivnosti za starejše (DCA) v Ljubljani, danes pa bodo prvič odprli vrata. »S ponedeljkom pripravljamo počasno in postopno odpiranje centrov za manjše skupine, za začetek bodo bolj namenjeni druženju,« pravi, vodja programa DCA Ljubljana.Prvič po skoraj petnajstih letih uspešnega delovanja smo dnevne centre začasno morali zapreti za obiskovalce. Vsi skupaj smo se znašli v izredno neprijetnih okoliščinah, ki so od vsakega od nas zahtevale veliko prilagajanja in samodiscipline. To, da človek telovadi, ustvarja in se uči v varnem zavetju svojega doma, se kljub vsemu ne more primerjati z delom v skupini, kot smo ga vajeni v centrih. Čez noč smo bili prisiljeni vsebine oziroma vsaj del aktivnosti, ki jih sicer izvajamo v centrih, prenesti na splet in družbena omrežja.Na že prej dobro obiskani spletni strani in profilu na facebooku vsak dan, tudi ob praznikih in konec tedna, objavljamo različne aktivnosti, ki jih člani lahko izvajajo doma ali v naravi. Poleg tega vsak dan pošljemo novice s podobnimi vsebinami na 1610 elektronskih naslovov, naročnikom naših spletnih novic. Aktivnosti, ki smo jih objavljali, so bile zelo raznolike: vodena telovadba, joga, pilates in či gong, aerobika, različni plesi, ustvarjalne delavnice, uganke in miselne vaje za urjenje spomina, vaje za učenje tujih jezikov, pohodništvo na daleč, sprostitveni dan, objave, povezane s koronavirusom, brezplačna pravna pomoč, motivacijska predavanja, gledališki igri dramske skupine Božekako ...Obiskovanje dnevnega centra je za marsikoga postalo način življenja, za nekatere pa je bilo edina socialna mreža. Stiske, ki so jih člani doživeli ob zaprtju centrov, so se pokazale že v prvem tednu samoizolacije, saj so se na nas obrnili številni člani, da bi z nami podelili svoje misli, strahove in stiske. Strokovne sodelavke jim ves ta čas dajemo strokovno oporo in skupaj z njimi iščemo najboljše možne rešitve. Pomanjkanje socialne mreže se je še močneje pokazalo po enem mesecu karantene, zato že vsi skupaj težko pričakujemo dan, ko se bomo lahko znova začeli družiti, gibati in se učiti.Pomemben del našega programa je seveda druženje. Telefoni, elektronska pošta in družbena omrežja ne morejo nadomestiti pristnega človeškega stika in prijateljskega druženja. Zelo pomembno je, da tudi v teh nepredvidljivih trenutkih ohranjamo socialne stike. Kljub temu da so dnevni centri zaprti, to ne pomeni, da člani in vsi starejši prebivalci ljubljanske občine ne morejo priti v kontakt z zaposlenimi. Na nas se lahko obrnejo vsak dan in tako dobijo informacije, ki jih iščejo, nasvet ali pa preprosto sogovornika, ki jim krajša dolge dneve v času samoizolacije. Pogovore poskušamo usmeriti v pozitivne misli, s kančkom humorja. Tako obujamo spomine, načrtujemo, kaj vse bomo počeli, ko mine obdobje koronavirusa, in tako tkemo niti prijateljstva tudi na daljavo.Tako kot na vsako situacijo, naj bo še tako težka, je treba pogledati z druge strani. Torej, ne moremo se učiti, gibati in družiti v centrih, kaj pa lahko storimo? Poleg stika z našimi člani po telefonu in elektronski pošti smo v sodelovanju z našimi prostovoljci nekaterim skupinam omogočili učenje na daljavo. Kar pomeni, da so prostovoljci članom po elektronski pošti poslali gradivo za učenje. Na facebook strani DCA Ljubljana in spletni strani www.dca-ljubljana.org smo objavili različne oblike vadbe, vaje za urjenje spomina ter ideje za ustvarjanje. Vsem, ki so prijavljeni na naše e-novice, pa smo povezave poslali tudi po elektronski pošti. Poleg tega smo nekatere skupine s prostovoljci povezali prek aplikacije zoom in tako so imeli učenje ali telovadbo kar v živo.Strah, negotovost, tesnoba, obup, potrtost in jeza ... z vsemi temi občutki se danes srečuje večina ljudi. Vsakdanje aktivnosti in običajno življenje so se obrnili na glavo, zato je popolnoma normalno, da se tako počutimo. Če temu dodamo še osamljenost, je lahko psihična stiska zelo huda. Potrebujemo človeško oporo in morda tudi strokovno pomoč. V času karantene smo dobivali ogromno klicev naših članov z zelo različnimi potrebami. Od običajnega klepeta do iskanja nasveta, kam se lahko obrnejo zaradi zdravstvenih težav, od potreb po pomoči pri nakupu osnovnih živil ali dvigu zdravil do stisk zaradi nerazumevanja z družinskimi člani ... Strokovne sodelavke v dnevnih centrih članom in vsem starejšim zagotavljamo strokovno oporo in svetovanje oziroma prvo socialno pomoč. V primeru kompleksnejših težav, kot so nasilje, odvisnost, bolezen, pa člane napotimo v ustrezne ustanove.Epidemija se počasi umirja, zato je blizu normalizacija življenja na vseh področjih. Skladno s sproščanjem ukrepov in navodili ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje bomo tudi mi postopoma in varno začeli odpirati dnevne centre aktivnosti za starejše. S tem ponedeljkom tako odpiramo vrata centrov, in sicer od 8. do 12. ure. Vabljeni, da pridete na klepet, kavico ali čaj. Izvajanje organiziranih aktivnosti pa načrtujemo po 23. maju, ko bo vlada dovolila tudi šport starejših v notranjih prostorih.