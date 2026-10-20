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    Slovenija

    Dnevno izdelali do pet milijonov ponarejenih cigaret

    Policija in Furs razkrila ozadje odkritja največje nelegalne tovarne cigaret v slovenski zgodovini.
    V preiskavi bodo skušali med drugim ugotovili, kako so stroji prišli v Slovenijo - pa tudi, odkod. Foto Furs
    Galerija
    V preiskavi bodo skušali med drugim ugotovili, kako so stroji prišli v Slovenijo - pa tudi, odkod. Foto Furs
    Tomica Šuljić
    20. 10. 2026 | 04:00
    5:48
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    Odkritje nelegalne tovarne cigaret v Lendavi je postreglo z dvema velikima razkritjema: prvo je ilegalna tovarna cigaret z velikimi količinami tobaka in ponarejenih cigaret, drugo pa zasužnjeni čezoceanski delavci, ki so morali bivati in živeti znotraj nelegalne prekmurske tovarne.

    Včeraj sta policija in finančna uprava skupaj predstavili razkritje največje nelegalne tovarne cigaret v zgodovini Slovenije, pa tudi eno največjih odkritih v celotni Evropi. Vsa preiskava se je sicer začela že pred časom - finančni preiskovalci so najprej prestregli tovornjak z več kot 14 milijoni cigaret iste znamke, kot so jo izdelovali v tovarni.

    Cigaretne škatle so bile pripravljene za prodajo v Veliki Britaniji in Irski. Foto Furs
    Cigaretne škatle so bile pripravljene za prodajo v Veliki Britaniji in Irski. Foto Furs

    Nato so slišali informacijo, da gre za pravno osebo, ki je bila po besedah Dušana Pečnika s Fursa v preteklosti preiskovana zaradi prometa s tobačnimi listi.

    Kamion napolnili v dveh do treh dneh

    Furs je ob preiskovalni akciji pred tednom dni pričakoval skladišče cigaret, odkrili pa so tovarna z linijo za obdelavo surovega tobaka, ki so ga rezali, vlažili, aromatizirali, barvali ter sušili v rotacijski peči. V naslednjem prostoru je bil postavljen tehnološko napreden stroj za izdelavo cigaret, ki ima velike proizvodne kapacitete, ter dve liniji za pakiranje cigaret v škatlice.

    Prav tako so našli filtre, cigaretni papir, kartonske škatlice, zbirne transportne kartone, celofan za zavijanje, lepila in kemikalije, s katerimi so dokončali ponaredke cigaret.

    Na koncu so zasegli kar 44 ton tobaka. Foto Policija
    Na koncu so zasegli kar 44 ton tobaka. Foto Policija

    Furs je o najdbi obvestil policijo, primer je prevzel Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ki je sprožil preiskavo zaradi sumov kaznivih dejanj davčne zatajitve in kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Na sami lokaciji so zasegli 44 ton tobaka ter 14 milijonov kosov cigaret, ki so bile glede na embalažo bile pripravljene za prodajo v Veliki Britaniji in na Irskem.

    Samo na trošarinah v Lendavi zaseženih cigaret in tobaka so storilci ustvarili dobrih sedem milijonov evrov protipravne koristi. Ob tem so na zaseženem kamionu zasegli še dodatnih 14 milijonov cigaret, kar znaša nadaljnjega 2,1 milijona evrov trošarin.

    Dnevno bi naj v ilegalni tovarni proizvedli do 5 milijonov ponarejenih cigaret, kamion pa napolnili v dveh do treh dneh.

    Tako je Furs postregel s seštevkom, da so storilci imeli za dobrih devet milijonov neplačanih trošarin, policija pa navaja, da so ponarejevalci presegli 10 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi. Koliko so dejansko izdelali ter prodali cigaret iz lendavske tovarne, ni znano. Dnevno bi naj proizvedli do 5 milijonov ponarejenih cigaret, kamion pa napolnili v dveh do treh dneh.

    Lačni, zaprti in nadzorovani delavci

    Javnost pa je bila seznanjena tudi z usodo 33 Paragvajcev, pretežno moških, ter enega bolgarskega državljana, ki so morali delati v tovarni: najprej so jih iz Južne Amerike zvabili z obljubami o poštenem delu, ki je dobro plačano. Nekaterim so obetali po deset tisoč evrov mesečnega zaslužka. Po prihodu na več evropskih letališč so morali do Zagreba. Njihovo nadaljnjo pot je pojasnil Mitja Jager, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi: »Pričakal jih je neznani moški ter jih s kombiniranim vozilom odpeljal do proizvodnega objekta v bližini Lendave.«

    Ob poslovnem objektu z tujimi delavci v Lendavi so preiskovalci našli tudi skladišče repromaterialov na območju celjske policijske uprave. Foto Furs
    Ob poslovnem objektu z tujimi delavci v Lendavi so preiskovalci našli tudi skladišče repromaterialov na območju celjske policijske uprave. Foto Furs

    Po prihodu so jim pobrali mobilne telefone ter določili prostor za spanje v proizvodni hali, nato so se začeli 12-urni delovniki. Hrane niso dobili dovolj, tako da so bili lačni. Prav tako ni bilo dovolj tušev in stranišč, nadzorovani so bili prek kamer: »Delavci zaradi neprekinjenega bivanja v zaprtem objektu niso vedeli niti, ali je zunaj dan ali noč,« je izkušnje povzel Jager.

    Objekt, v katerem so delali in živeli, je zavarovan z dvojno ograjo in pod videonadzorom, zaradi česar obupani delavci videli možnosti pobega. Jager še pojasnjuje: »Prav tako jim je bilo strogo prepovedano vzpostavljati stike z vozniki tovornih vozil in drugimi osebami zunaj objekta.«

    V ilegalni tovarni cigaret so izkoriščali 34 tujcev. FOTO: Andrej Bedek
    V ilegalni tovarni cigaret so izkoriščali 34 tujcev. FOTO: Andrej Bedek

    Delavci imajo status žrtev trgovine z ljudmi, trenutno jih zaslišujejo preiskovalni sodniki in drugi pristojni organi, pozneje pa jim bodo ponudili različne možnosti za vrnitev domov. Policija poudarja pomen učinkovitega medinstitucionalnega sodelovanja inšpekcijskih služb, policije, nevladnih organizacij, Službe za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi in Urada za oskrbo in integracijo migrantov.

    Policija in finančna uprava sta odkrili največjo tovarno ponarejenih cigaret pri nas.

    Enega osumljeca prijeli, drugega še iščejo.

    Zaprti delavci imajo zdaj status žrtev trgovine z ljudmi.

    Preiskovalni sodnik pa je govoril tudi z enim izmed dveh slovenskih osumljencev z območja mariborske policijske uprave, ki ju policija sumi, da sta »skupaj z neidentificiranimi sostorilci« ter s pomočjo lastnih podjetij imela namen izkoriščanja prisilnega dela tujcev. Preiskovalni sodnik je prvega osumljenca po zaslišanju spustil na prostost, drugega slovenskega osumljenca pa policija še išče. NPU oba sumi kaznivih dejanj trgovine z ljudmi (do 15 let zapora) in davčne zatajitve (do 12 let zapora), preiskava pa še ni končana.

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    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    13. 10. 2026 | 14:19
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    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
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    Sovoznik

    Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

    Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
    Gregor Knafelc 8. 10. 2026 | 16:18
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    Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

    Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
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    Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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