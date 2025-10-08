DNS o potezi Stojana Zdolška: Odgovori novinarjem so dolžnost

Potem ko je KPK v novem osnutku ugotovitev v zadevi Bobnar sporočila, da je od šestih očitkov premieru Robertu Golobu o pritiskih na delovanje policije ostal le še eden, njegov odvetnik Stojan Zdolšek v pogovoru z novinarji ni želel odgovarjati na vprašanja novinarke televizijske oddaje Tarča. V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so danes to potezo obsodili.

»Zdolšek, ki zastopa predsednika vlade Roberta Goloba v dveh zadevah, o katerih odloča Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), je za nekatere vabljene medije nameraval komentirati novi osnutek komisije v primeru Bobnar. Ko so se mu novinarji predstavili, je Zdolšek dejal, da za oddajo Tarčo ne bo podal izjave. Dodal je, da je dogovorjen s TV Slovenija, novinarjev Tarče pa da ni povabil. Komentiranje primera, v katerem KPK Golobu očita sum kršitve integritete, je nato celo pogojeval s tem, da novinarka zapusti prostor,« so navedli v sporočilu za javnost.

V DNS opozarjajo, da so odgovori političnih funkcionarjev in njihovih zastopnikov vsem novinarjem, ko gre za zadeve javnega interesa, kakršen je tudi postopek KPK zoper predsednika vlade, dolžnost. Ob tem so jih pozvali, da novinarjem omogočijo opravljanje temeljnih funkcij, med katerimi je informiranje javnosti, pa tudi nadzor oblasti.

»Hkrati izpostavljamo, da sta pravica javnosti do obveščenosti in svoboda medijev temeljni vrednoti, ki ju zagotavljajo ustava, zakon o medijih, Münchenska deklaracija ter mednarodni dokumenti s področja človekovih pravic. Ko novinar ne more (ali ne sme) opravljati svoje naloge – zastaviti vprašanja predsedniku vlade ali njegovemu zastopniku – gre za poseg v temeljne svoboščine, ki jih morajo zagotavljati vsi nosilci oblasti,« so še dodali, novinarje in novinarke pa spodbudili h kolegialnosti in podpori v takšnih primerih.

Odgovorna urednica informativnega programa RTV Slovenija Polona Fijavž pa je Zdolškovo potezo za MMC komentirala rekoč, da »razvrščanje novinarjev na tiste, s katerimi politiki sodelujejo, in na tiste, s katerimi ne, je popolnoma nesprejemljivo. Takšna je tudi zahteva odvetnika predsednika slovenske vlade. V realnosti nastajajo napetosti med novinarji in predstavniki oblasti, ampak to ne sme vplivati na pravico javnosti do obveščenosti. V informativnem programu televizije Slovenije vsakršno selekcioniranje novinarjev ostro obsojamo«.